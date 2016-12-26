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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۳

معاون فرماندار شهرستان بدره خبر داد:

مشارکت ۶۰۰ خانوار شهرستان بدره در کارگاه‌های پیشگیری از مواد مخدر

مشارکت ۶۰۰ خانوار شهرستان بدره در کارگاه‌های پیشگیری از مواد مخدر

ایلام- معاون فرماندار شهرستان بدره گفت: ۶۰۰ خانوار این شهرستان در دوره های آموزشی پیشگیری از ابتلای افراد به مواد مخدر شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا یاری روز دوشنبه در  کارگاه آموزشی پیشگیری از ابتلا افراد به مواد مخدر  اظهار داشت: هشت کارگاه آموزشی با موضوع باورهای غلط و پیامدهای ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در سطح شهرستان برگزار شد، این کارگاه ها از ابتدای آذرماه جاری برگزار شده و در طی اجرا این دوره های آموزشی سرفصل های آشنایی والدین با انواع مواد مخدر و شناخت بیشتر آنها از پیامد های منفی سوء مصرف مواد مخدر مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: ۶۰۰ نفر از والدین شامل بانوان و آقایان در این کارگاه ها که با همت و مشارکت موسسات اجتماع محور سطح شهرستان برگزار شد، حضور یافتند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بدره تاکید کرد: با توجه به تغییراتی که در انواع مواد مخدر رخ می دهد و جامعه همواره با مواد مخدر و روانگردان های تازه ای مواجه می شود این آموزش ها می توان جهت آگاهی بخشی به خانواده ها مهم و موثر باشد.

یاری خانواده ها را کانون اصلی پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد و گفت: آگاهی و تسلط خانواده ها بر رفتار نوجوانان و جوانان و بررسی مداوم گروه های دوستانه و اوقات فراغت آنان می تواند نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد و گرایش فرزندان به مواد مخدر داشته باشد.

وی اظهار کرد: اصول مهم و اولیه در شناخت مواد مخدر گوناگون، پیامد ها و آثار اولیه جسمی و روحی هر کدام از این مواد بر بدن افراد و راه های ساده برای شناخت های اولیه جزو موارد مهمی بود که در این کلاس های یکروزه به خانواده ها آموزش داده شدند.

معاون فرماندار بدره گفت: اعتیاد یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که جامعه با آن مواجه است و می تواند زمینه ساز مسایل بزرگتری در خانواده ها شود و در مواردی به فروپاشی کانون خانوادگی منجر شود و به منظور کاهش این آسیب ها دوره ها و فعالیت های گوناگونی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان صورت می گیرد.

کد مطلب 3860748

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