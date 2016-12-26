به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا یاری روز دوشنبه در کارگاه آموزشی پیشگیری از ابتلا افراد به مواد مخدر اظهار داشت: هشت کارگاه آموزشی با موضوع باورهای غلط و پیامدهای ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در سطح شهرستان برگزار شد، این کارگاه ها از ابتدای آذرماه جاری برگزار شده و در طی اجرا این دوره های آموزشی سرفصل های آشنایی والدین با انواع مواد مخدر و شناخت بیشتر آنها از پیامد های منفی سوء مصرف مواد مخدر مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: ۶۰۰ نفر از والدین شامل بانوان و آقایان در این کارگاه ها که با همت و مشارکت موسسات اجتماع محور سطح شهرستان برگزار شد، حضور یافتند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بدره تاکید کرد: با توجه به تغییراتی که در انواع مواد مخدر رخ می دهد و جامعه همواره با مواد مخدر و روانگردان های تازه ای مواجه می شود این آموزش ها می توان جهت آگاهی بخشی به خانواده ها مهم و موثر باشد.

یاری خانواده ها را کانون اصلی پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد و گفت: آگاهی و تسلط خانواده ها بر رفتار نوجوانان و جوانان و بررسی مداوم گروه های دوستانه و اوقات فراغت آنان می تواند نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد و گرایش فرزندان به مواد مخدر داشته باشد.

وی اظهار کرد: اصول مهم و اولیه در شناخت مواد مخدر گوناگون، پیامد ها و آثار اولیه جسمی و روحی هر کدام از این مواد بر بدن افراد و راه های ساده برای شناخت های اولیه جزو موارد مهمی بود که در این کلاس های یکروزه به خانواده ها آموزش داده شدند.

معاون فرماندار بدره گفت: اعتیاد یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که جامعه با آن مواجه است و می تواند زمینه ساز مسایل بزرگتری در خانواده ها شود و در مواردی به فروپاشی کانون خانوادگی منجر شود و به منظور کاهش این آسیب ها دوره ها و فعالیت های گوناگونی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان صورت می گیرد.