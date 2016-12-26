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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۹

هفته نهم لیگ برتر بسکتبال؛

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در آزمون دانشگاه آزاد مردود شد

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در آزمون دانشگاه آزاد مردود شد

گرگان– تیم شهرداری گرگان در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال کشور در دیداری خانگی مقابل تیم دانشگاه آزاد تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، بعدازظهر دوشنبه تیم شهرداری گرگان در سالن امام خمینی (ره) و در حضور بیش از دو هزار تماشاگر میزبان تیم دانشگاه آزاد تهران بود که با حساب ۴۵ به ۶۸ نتیجه را واگذار کرد.

در این دیدار که با قضاوت محمد شهمیرزادی به عنوان سرداور و سروش خادم الحسینی و فرشاد هاشمی به عنوان داوران اول و دوم و نظارت امیرحسین واحدپور برگزار شد، نماینده گرگان در کوارتر اول با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ به برتری رسید و در کوارترهای دوم و سوم و چهارم به ترتیب با نتایج ۱۳ به ۱۸، ۸ به ۱۶ و ۷ به ۱۹ مغلوب شد.

محمدمهدی ایزدپناه سرمربی شهرداری گرگان در این دیدار تیمش را با ترکیب اولیه مجید قاسم زاده، ساسون آبرامیان، کرم احمدیان، فیلیپ تونسینیچ و راول مارشال وارد میدان کرد و در آن سو تیم دانشگاه آزاد با سرمربیگری فرزاد کوهیان و ترکیب اولیه علی باهران، جوزف جونز، بنی کوچویی، جی پی پرینس و فرهاد صبوری وارد میدان شد.

تیم شهرداری گرگان با این شکست در پایان نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با کسب دو برد، هفت باخت و مجموع ۱۱ امتیاز در مکان نهم جدول قرار دارد.

کد مطلب 3860750

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