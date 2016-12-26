آغاز به کار کمپین «تو تنها نیستی» برای کمک به نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شکاف عمیق ایجاد شده بین نوجوان امروزی و نسل قبل و دغدغه‌ها و مشکلات بسیار این گروه سنی در مواجه با جامعه، بزرگترها و هم‌سن‌وسالان خود اقدام به تشکیل کمپین «تو تنها نیستی» برای این گروه سنی کرده تا از این طریق نوجوانان و خانواده های آنان بتوانند آزادانه و بدون هیچ ترسی به بیان عقاید، دیدگاهها، دغدغه ها و مشکلات خود بپردازند.

به گفته مسئولان این کمپین، نوجوانان ما حرف‌های شنیده نشده بسیاری دارند که فضایی تخصصی برای بروز آنها تا به امروز وجود نداشته و آنها از طریق این کمپین می‌توانند به راحتی حرف دل خود را بزنند و با دیگران به اشتراک بگذارند تا به این وسیله به صورت منطقی و عقلانی با کمک کارشناسان مربوطه راه حلی برای مشکلات‌شان پیدا شود.

تا کنون چهره‌های مشهور و محبوب هنری هم از کمپین «تو تنها نیستی» استقبال بسیاری کردند به طوری که تعدادی از هنرمندان محبوب کشور به صورت ویدیویی در این کمپین حضور بهم رسانده و به بیان مشکلات و دیدگاههای خود در مورد نوجوانی و نوجوانان پرداخته‌اند.

از سوی دیگر مسوولان امر هم با توجه به مشکلات مطرح شده بی واسطه توسط نوجوانان در این کمپین، راهی تازه برای ارتباط با نوجوانان پیدا کردند که با استفاده از این فرصت می‌توانند راهکارهای مناسبی برای برآورده کردن نیازهای این گروه سنی پر اهمیت در جامعه پیدا کند.