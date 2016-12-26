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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۴۲

بیش از ۲ هزار سعودی در حال جنگیدن برای گروه های تروریستی هستند

بیش از ۲ هزار سعودی در حال جنگیدن برای گروه های تروریستی هستند

وزارت کشور عربستان سعودی از پیوستن بیش از ۲ هزار شهروند این کشور به گروه های تروریستی در خارج از این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، بیش از ۲ هزار نفر از افراطیون سعودی در حال جنگیدن در خارج از این کشور در کنار گروه های تروریستی هستند.

این خبر را وزارت کشور عربستان اعلام کرد.

سخنگوی این وزارتخانه در این خصوص گفت، شمار اثبات شده شهروندان سعودی که در مناطق درگیری حضور دارند ۲۰۳۹ نفر می باشند که از این تعداد ۱۵۴۰ نفر در سوریه در کنار گروه های تروریستی می جنگند و ۱۴۷ نفر هم در کنار القاعده یمن و مابقی در پاکستان و افغانستان.

این مقام سعودی همچنین گفت ۷۳ شهروند این کشور در کشورهای خارجی به اتهام اقدامات تروریستی دستگیر شده اند.
 

کد مطلب 3860759
پیمان یزدانی

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