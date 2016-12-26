بیش از ۲ هزار سعودی در حال جنگیدن برای گروه های تروریستی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، بیش از ۲ هزار نفر از افراطیون سعودی در حال جنگیدن در خارج از این کشور در کنار گروه های تروریستی هستند.

این خبر را وزارت کشور عربستان اعلام کرد.

سخنگوی این وزارتخانه در این خصوص گفت، شمار اثبات شده شهروندان سعودی که در مناطق درگیری حضور دارند ۲۰۳۹ نفر می باشند که از این تعداد ۱۵۴۰ نفر در سوریه در کنار گروه های تروریستی می جنگند و ۱۴۷ نفر هم در کنار القاعده یمن و مابقی در پاکستان و افغانستان.

این مقام سعودی همچنین گفت ۷۳ شهروند این کشور در کشورهای خارجی به اتهام اقدامات تروریستی دستگیر شده اند.

