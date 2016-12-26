به گزارش خبرنگار مهر، علی رومی در همایش امنیت غذا، سلامت و توسعه، با اشاره به ضرورت شفافیت‌ در دستگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از ایجاد هرگونه روابط رانتی افزود: در راستای امنیت غذایی زنجیره سلامت در صنایع شیر ایران ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: این هلدینگ صادرات به کشور روسیه را آغاز کرده است و مجوز صادرات ماهانه ۱۰ هزارتن انواع محصولات را دارد و در حال حاضر هرماه ۳۵۰ تن شیرخشک به این کشور صادر می کند. هلدینگ ما نیمه اول سالجاری ۴۳ میلیون دلار صادرات به کشورهای عراق، افغانستان داشت و درصدد گسترش بازارهای جدید گرجستان، قزاقستان، تاجکستان، عمان، سوریه، یمن و امارات با هدف توسعه صارات است.

مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این هلدینگ دامنه فعالیت های لبنی و غیرلبنی خود را به عرصه های جدید تجاری باهدف سودآوری، توسعه داده و استفاده از تسهیلات اعتباری و فاینانس داخلی و خارجی برای کاهش هزینه های مالی را اولویت کاری خود قرار داده است گفت: شرکت های تابعه هلدینگ تخصصی صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی با ایجاد ساختارهای جدید و مبتنی بر سودآوری و تفکر اقتصادی می تواند خواست اصلی بازنشستگان به عنوان سهامدارن را اجرایی کند.

رومی در ادامه اظهار کرد: با افت شدید مصرف شیر و لبنیات در کشور مواجهیم و آمارهای بانک مرکزی موید آن است. آمارهای بانک مرکزی پس از حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد که تولید شیر و مشتقات آن بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته که در کاهش سرانه مصرف شیر تاثیر گذار بوده است. سرانه مصرف شیر در دنیا حدود ۳۰۰ کیلوگرم است که برای ایرانیان به ۸۰ کیلوگرم می‌رسد.

مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه از عدم توزیع شیر در مدارس انتقاد کرد و گفت: پرداخت یارانه شیر در کشور برای تامین سلامت جامعه و افزایش مصرف شیر لازم است که توسط دولت جدی گرفته نمی شود.

وی افزود: علت عدم توزیع شیر در مدارس بدهی آموزش و پرورش به صنایع شیر است و در این شرایط پیش بردن کار مشکل می شود.

مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین به تبلیغات اقلام مضر در رسانه ملی اشاره کرد و گفت: پولی که صدا و سیما بابت تبلیغ اقلام مضر می‌گیرد برابر با پولی است که بابت تبلیغ مواد غذایی مفیدی چون شیر دریافت می کند.