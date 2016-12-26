به گزارش خبرنگار مهر، رامین صفاهانی بعد از ظهر دوشنبه در آئین گشایش شورای اطلاع رسانی شهرک‌های صنعتی استان سمنان به میزبانی دفتر این شرکت در سمنان، با بیان اینکه امروز اطلاع رسانی از دستاوردهای صورت گرفته در جامعه باعث ترویج امید در جامعه می شود، ابراز داشت: هشت شهرک صنعتی فعال در استان وجود دارد که در هر کدام اقدامات اقتصادی بسیار خوبی صورت می گیرد که تبلیغ و آگاهی رسانی درباره آنها می تواند زمینه ساز ترویج امید در جامعه باشد.

وی با بیان اینکه امروز بسیاری از مردم از کارهایی که در شهرک‌های صنعتی انجام می شود، بی اطلاع هستند، افزود: شورای اطلاع رسانی شهرک های صنعتی به پیشنهاد اعضای هیئت مدیره و به منظور امید بخشی به مردم در قالب‌های خبر، گزارش، صوت، تصویر، کانال های مجازی و ... در راستای انعکاس خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران، فعالیت های اقتصادی و تولیدی و اقدامات دولتی تاسیس شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان در ادامه، گفت: یکی از کارکردهای ویژه این شورای اطلاع رسانی همراهی و همکاری با اصحاب رسانه خواهد بود که به مثابه یکی از ارکان جامعه امروز نقش آفرینی می کنند و بدون آنها قطعا هیچ اقدامی در جامعه بازخورد خبری نخواهد داشت.

صفاهانی اطلاع رسانی از ظرفیت های شهرک های صنعتی برای سرمایه گذاری و ارتقاء سطح آگاهی جامعه به ویژه اصحاب رسانه از سیاست‌ها و ماموریت های اصلی شهرک های صنعتی استان سمنان را دو ویژگی بارز شورای اطلاع رسانی شهرک های صنعتی استان دانست و گفت: این اهداف جز در سایه تعامل همه جانبه صنعت و رسانه میسر نیست.

وی با بیان اینکه تولید و شهرک های صنعتی، دولتمردان و رسانه ها سه ضلع مثلث هدفگذاری برای شورای اطلاع رسانی شهرک های صنعتی هستند، ابراز داشت: تبیین جایگاه اطلاع رسانی و شفاف سازی در تقویت نگرش جامعه به سرمایه گذاری از دیگر اهدافی است که شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان آن را با راه اندازی شورای اطلاع رسانی دنبال می کند.

معاون شرکت شهرک صنعتی استان سمنان همچنین گفت: این شورا گسترش و تعمیق اطلاع رسانی با محوریت معرفی جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار را نیز دنبال می کند.

صفاهانی درباره هدفگذاری های شورای اطلاع رسانی شهرک های صنعتی بیان داشت: این شورا سیاست گذاری برای انعکاس مناسب توانمندی های سازمان و انتقال فعالیت ها، اقدامات و دستاوردهای مجموعه به مخاطبان و برنامه ریزی برای تشکیل اتاق فکر با محوریت جامعه، رسانه و صنایع کوچک را در دستور کار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه معتقدیم ارتباط بین صنعت و رسانه ها باعث شناساندن ظرفیت های استان سمنان به اقصی نقاط ایران می شود، گفت: امروز جذب سرمایه گذار یکی از نیازهای تولید در استان است و امیدواریم با تدوین چارچوب و روش های اطلاع رسانی، تکریم مخاطبان و ذینفعان و تبلیغات با بهره مندی از شیوه های نوین بتوانیم به این مهم نائل آئیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان همچنین یکی دیگر از کارکردهای این شورای اطلاع رسانی را نشان دادن ظرفیت های موجود در شهرک های صنعتی استان دانست و ابراز داشت: امروز نواحی صنعتی دارای مزیت های بسیاری شامل واحدهای دانش بنیان، شهرک های فناوری، مراکز خدمات فناوری کسب و کار، خوشه های صنعتی، صنایع کوچک و ... است که نمایش توانمندی های آنان اهتمام ویژه اصحاب رسانه و تعامل با شورای اطلاع رسانی شهرک های صنعتی را می طلبد.

صفاهانی خواستار ارتقای بیشتر تعامل اصحاب رسانه با شورای اطلاع رسانی شهرک های صنعتی استان سمنان شد و گفت: تدوین استراتژی برای ارتقا سطح آگاهی مخاطبان از ماموریت های ویژه شرکت شهرک های صنعتی است که این نقش مهم می تواند با همراهی دوسویه اصحاب رسانه و صاحبان صنعت و تولید میسر شود.