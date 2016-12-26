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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۴۵

فرمانده نظامی ارتش آمریکا:

ارتش عراق به پیشروی در موصل ادامه خواهد داد

ارتش عراق به پیشروی در موصل ادامه خواهد داد

یک فرمانده نظامی ارتش آمریکا که در عملیات آزادسازی موصل نقش دارد، از پیشروی ارتش عراق در مبارزه علیه داعش در موصل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک فرمانده ارتش آمریکا در عملیات موصل با بیان اینکه نیروهای آمریکایی پس از انجام دو ماه عملیات نظامی به خط مقدم شهر موصل نزدیک شده اند، گفت که نیروهای عراقی به پیشروی های خود علیه داعش در موصل طی روزهای آتی ادامه خواهند داد.

گفته می شود عملیات آزادسازی موصل که حدود ۱۰۰ هزار نیروی نظامی و شبه نظامی شامل نیروهای ارتش عراق، نیروهای امنیتی کُرد و همچنین نیروهای مردمی الحشد الشعبی در آن شرکت دارند، بزرگترین عملیات نظامی انجام شده در این کشور از زمان تجاوز نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به این سو به حساب می آید.

نیروهای آمریکایی ادعا کرده اند که به احتمال زیاد، بیشترین نقش را از زمان صدور فرمان باراک اوباما در سال ۲۰۱۱ مبنی بر مداخله نظامی این کشور در جنگ علیه داعش عراق، در فاز جدید عملیات موصل ایفا خواهند کرد.

گفته می شود نیروهای ارتش عراق تا کنون موفق به بازپس گیری یک سوم از شهر موصل، به عنوان پایگاه اصلی داعش شده اند.

کد مطلب 3860766

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