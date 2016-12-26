به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ایزدپناه شامگاه دوشنبه پس از شکست خانگی تیم شهرداری گرگان مقابل دانشگاه آزاد در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در کارهای گروهی بسیار ضعیف ظاهر شدیم و عملکرد فردی بازیکنان نیز در این دیدار خوب نبود و آنها را تنبیه خواهم کرد.

وی افزود: در این دیدار توپ‌های فیلیپ تونسینیچ تبدیل به گل نشد و این بازیکن از لحاظ روحی دچار افت شده بود و باید این مشکل را هر چه رودتر بررسی کنیم.

سرمربی تیم بسکبتال شهرداری گرگان در خصوص بازی انفرادی راول مارشال، خاطرنشان کرد: وقتی بازیکنان دیگر ضعیف عمل می‌کنند، این بازیکن مجبور به تکروی می‌شود اما در مجموع قبول دارم که در این دیدار کار گروهی خوبی نداشتیم.

ایزدپناه با اشاره به تشویق شدن عدنان دورقی و بنی کوچویی بازیکنان پیشین تیم شهرداری گرگان و حال حاضر دانشگاه آزاد توسط هواداران گرگانی، گفت: این موضوع نشان می‌دهد که هواداران خواهان تیم قدرتمندی هستند که ما شرایط مالی را برای نگه داشتن این بازیکنان با کیفیت نداشتیم.

وی ادامه داد: امیدواریم در آینده شرایطی ایجاد شود تا بتوانیم چنین بازیکنانی را در تیم خود نگه داریم.

وی در خصوص دیدار بعدی تیم شهرداری گرگان مقابل شیمیدر گفت: بازی سختی مقابل شیمیدر در تهران داریم، این تیم به تازگی یک بازیکن خارجی اضافه کرده، اما ما با تمام توان و انگیزه در این دیدار حاضر خواهیم شد.

لازم به ذکر است؛ تیم شهرداری گرگان در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شامگاه دوشنبه میزبان تیم دانشگاه آزاد بود که با حساب ۴۵ به ۶۸ نتیجه را واگذار کرد.