به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی گل محمدی که امروز دوشنبه به جای فیروز کریمی هدایت تیم اکسی البرز در لیگ دسته اول را برعهده گرفت در این مورد گفت: مالکان و مدیران محترم باشگاه اکسین پیشنهاد همکاری دادند. برنامه های آنها را بررسی کردم. آنها اهداف و برنامه های خوبی دارند. همواره بر این باور بوده ام باید از بخش خصوصی که می آید و در فوتبالی که بسترهای درآمدزایی مثل حق پخش و....فراهم نیست از جیب و سرمایه خود هزینه می کند حمایت کرد.

وی افزود: هزینه کردن در ورزش و فوتبال را باید نوعی کار خیرخواهانه و کاملا به نفع جامعه و ورزش دانست. این اقدام را نوعی هدف مقدس تلقی می کنم. مسئولان اکسین هم اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خوبی دارند. امیدورام همه ارکان های ورزش و فوتبال از همه افراد و شرکت های بخش خصوصی که در ورزش فعال هستند و کار سالم انجام می دهند حمایت کافی و وافی داشته باشند تا مبادا در سایه کارشکنی ها دلسرد و دلزده شوند.

گل محمدی خاطرنشان کر د: بنده پس از بررسی اهداف مسئولان اکسین برنامه هایم را دادم و خروجی مذاکرات منجر به عقد قراردادی دو فصل و نیمه شد. هدف امسال ما بهتر شدن نتایج و بستر سازی برای صعود به لیگ برتر در یکی دو فصل آتی است.

گل محمدی درباره اینکه چرا به عنوان یکی از مربیان موفق و برتر کشور در سالهای اخیر حاضر به فعالیت در لیگ یک شده گفت: از دو تیم لیگ برتری پیشنهاد جدی داشتم اما نپذیرفتم و برای این تصمیم دلایلی داشتم. نمی خواستم جایی کار کنم که برای خروج موقت از بحران و بدون اهداف و برنامه کاری،تمایل به همکاری دارند کار کنم. از طرفی سالهاست با فوتبال زندگی می کنم و به نوعی با فوتبال بزرگ شده ام.

وی افزود: دوست نداشتم منتطر بمانم و ببینم کدام تیم نتیجه نمی گیرد تا بروم آنجا. اینها را بدون تعارف می گویم. حالا هم با بررسی همه جانبه تصمیم گرفته ام و با مطالعه و چشم باز شاید این تصمیم بنده برای خیلی ها غافلگیر کننده بوده کما اینکه تماس های بسیار طی این ساعت های اخیر داشته ام. صراحتا بگویم هدف من کار در فوتبال است. چه لیگ برتر باشد چه لیگ یک فرق دارد اما مهمتر برایم بستر کار است و اهدافی که طرف مقابل دارد و خودم دارم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: دیدم آقای طاهرپور مالک و مدیران باشگاه اکسین نگاه خوبی از کار در فوتبال دارند و سرمایه شان را در فوتبال و برای جوانان مملکت هزینه می کنند. کاری که خیلی ها حاضر نیستند ریالی را صرف آن کنند. در این شرایط من هم طی مذاکراتی اعلام امادگی کردم و امیدوارم با سخت کوشی و تلاش بتوانیم به اهداف برسیم.

گل محمدی درباره اینکه مبلغ قراردادش چقدر است گفت: فقط می توانم بگویم مسائل مالی اولویت اول نبوده. قرار داد جدید بنده نیز نسبت به آخرین قراردادم در فوتبال به عنوان مربی خیلی افزایش چشمگیری نداشته است.

گل محمدی درباره دستیارانش گفت: از مربیان اکسین که در ماههای اخیر فعالیت کرده اند و جدایی شان قطعی شده رخصت می گیرم و قرار است داوود فنایی و جواد منافی دو همبازی سابق و دوستان خوبم به عنوان دستیار با من همکاری کنند. آقای عسگری هم به عنوان آنالیزور مربی کنارمان حواهد بود.

گل محمدی در پایان درباره ذوب آهن و نتایجش گفت: شاگردانم در ذوب را از ته قلب دوست دارم و بهترین ها را برایشان آرزو دارم. بعد از جدایی مدتهاست درباره این تیم حرفی نزده ام تا مبادا حاشیه ای ایجاد شود. از این پس هم جز آرزوی سربلندی برای شاگردان دوست داشتنی ام در ذوب حرفی ندارم.