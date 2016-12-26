اعزام زائران به سوریه در صورت ارائه پیوست امنیتی از سوی دمشق

به گزارش خبرنگار مهر، حمید محمدی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه ریاست سازمان حج و ریاست خود درباره شروط ایران برای از سرگیری حج عمره و تمتع گفت: انتظارات ما از عربستان همان چیزی است که سال گذشته مطرح شد.

وی ادامه داد: انتظار داریم تضمینی برای امنیت،‌ تسهیل امکانات و قائل نشدن تفاوت بین زائران ایرانی و سایر کشورها لحاظ شود. اگر سعودی‌ها این توقعات را تامین کنند، ما نیز تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

محمدی درباره تعیین زمانی برای مذاکره با عربستان، اظهار کرد: پیگیری این موضوع با وزارت خارجه است و سازمان حج و زیارت در این‌باره دخیل نیست. منتظریم ببینیم وزارت خارجه چه اقدامی می‌کند.

سرپرست سازمان حج و زیارت همچنین درباره پیگیری حقوق شهدای منا با توجه به منویات مقام معظم رهبری در این مورد، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، مراکز مرتبط با این موضوع مسؤول پیگیری این حقوق شده‌اند که در عرصه بین‌الملل این وظیفه به وزارت امور خارجه محول شده است، اما سازمان حج و زیارت در داخل نیز اقداماتی برای حفظ نام شهدای منا انجام می‌دهد.

وی در ادامه درباره‌ تصمیم این سازمان برای اعزام زائر به سوریه با توجه به آزادسازی بخشی از این سرزمین، افزود: در طول ۲ سال گذشته رفت‌وآمدهایی بین ۲ کشور صورت گرفت که انتظار ما برای بازگشایی این مسیر، ارائه پیوست امنیتی از سوی دولت سوریه بود. با توجه به تحولات این کشور و آزادسازی حلب، اگر مراجع ایرانی در این‌باره تصمیم بگیرند به شرط ارائه پیوست امنیتی دولت سوریه آمادگی برای اعزام وجود دارد که قطعا در مرحله نخست این سفرها هوایی خواهد بود.

وی در ادامه درباره کاهش هزینه سفر عتبات، ادامه داد: ‌تمام تلاش بر این است که قیمت‌ها پایین آید. هرچند مشکلاتی مانند محدودیت تعداد هتل‌، نرخ ویزا و هزینه ارزی وجود دارد که قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

محمدی سپس درباره‌ سرانجام لغو روادید بین ایران و عراق، گفت: این موضوع در اختیار وزارت امور خارجه است و سازمان حج و زیارت نیز از سیاست‌های آن وزارتخانه تبعیت می‌کند.

سرپرست سازمان حج و زیارت در ادامه در تشریح سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ایجاد وهن در سفر عتبات بین مردم و نظام، بیان کرد: علاقه‌مندی برای حضور در عتبات بسیار زیاد است، در این بین برخی از این علاقه‌مندی استفاده نادرست می‌کنند و خارج از مبادی قانونی زائران را به عراق می‌برند، طبیعتا این کار برای کسب سود بیشتر است که بعضا در حق زائران اجحاف می‌شود. ناهنجاری‌های که این میان پیش می‌آید سبب وهن مردم شده است.

سرپرست سازمان حج و زیارت همچنین با تاکید بر توسعه زیرساخت در عتبات عالیات گفت: در سه سال گذشته پروژه‌هایی در مرز و عتبات عالیات اجرا شده بود که برخی از آن‌ها به بهره‌برداری رسید. قرار است این ظرفیت و توسعه منطبق با نیاز زائران افزایش یابد. استانداردسازی مسکن در عتبات عالیات و ارتقا سطح کیفی هتل‌ها که در حال حاضر بسیار پایین است، نیز در دستور کار قرار دارد.