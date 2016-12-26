تماشاگران نفت نباید خطی عمل کنند/پاسهای اشتباه زیادی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، نادر دست نشان عصر امروز بعد از باخت تیمش مقابل گسترش فولاد تبریز در جمع خبرنگاران افزود: تماشاگران آبادانی می توانستند بیشتر از این به تیمشان کمک کنند اما آنها در طول ۹۰ دقیقه ساکت بودند و تنها می خواستند ببینند که چه کسی اشتباه می کند.

وی اظهار کرد: آیا تماشاگران به طور واقعی در طول ۹۰ دقیقه آن جهنم زرد همیشگی را درست کردند؟ انتظار دارم تماشاگران بازیکنان تیمشان را به خوبی حمایت و تشویق کنند.

وی تصریح کرد: تیم گسترش فولاد در طول بازی با گرفتن خطا خود را در شرایط حمله قرار می داد همان چیزی که من هم پیش از بازی گفتم که تنها راه ورود تیم حریف به این ما گرفتن خطا است.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: بازیکنان ما در نیمه دوم پاسهای اشتباه زیادی می دادند که دلیلش هم استرس بیش از حد آنان بود.

دست نشان افزود: وظیفه ام ماندن در کنار تیم و کار تا لحظه آخر است، مهم رسیدن به شناخت کامل است.

وی با بیان اینکه داریم خودزنی می کنیم، اظهار کرد: ما تنها از حمایت ۵۰ درصد هوادارانمان برخورداریم و همین ها هم نیمی از انرژیشان را صرف خنثی کردن مخالفان می کنند.

وی تصریح کرد: محمد شادکام پیش از بازی مصدوم بود و با زدن آمپول به بازی رسید.