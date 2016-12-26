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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۸

رئیس هیئت ورزش باستانی چهارمحال و بختیاری:

توسعه ورزش باستانی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد

توسعه ورزش باستانی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد

شهرکرد- رئیس هیئت ورزش باستانی و کشتی پهلوانی چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه ورزش باستانی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، کیومرث هادی پور از اجرای برنامه های ورزشی به خصوص در ایام و مناسبت های ملی مذهبی در این استان خبر داد و بیان کرد: در سطح استان و به مناسبت های مختلف شاهد نواختن زنگ زورخانه و حضور اقشار مختلف ورزشکاران هستیم و تلاش خواهیم کرد تا با رایزنی با مسئولان استانی نسبت به توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مورد نیاز در تمامی شهرستان ها اقدام کنیم.

وی عنوان کرد: استان در زمینه ورزش باستانی و کشتی پهلوانی با درخشش قهرمانان خود، دارای رکوردهای جهانی و ملی است.

کد مطلب 3860808

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