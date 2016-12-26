ضرورت حمایت وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان گوجه کار دشتی وتنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات کشاورزان گوجه کار استان بوشهر و به ویژه شهرستان‌های دشتی وتنگستان اظهار داشت: در راستای حل مشکلات کشاورزان گوجه کار حوزه انتخابیه امروز نشست خوبی با وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت نابسامان کشاورزان گوجه کار استان بوشهر و به خصوص شهرستانهای دشتی وتنگستان برگزار شد.

وی افزود: در این نشست ضمن تشریح وضعیت پیش آمده برای کشاورزان و بازدید به عمل آمده به صورت میدانی به اتفاق اعضا کمیسیون کشاورزی از مزارع گوجه بر ضرورت حمایت از این قشر عزیز تاکید شد.

شهریاری بیان کرد: همچنین با یادآوری رسالت و نقش سازمان تعاون روستایی در حمایت از تولیدات و محصولات کشاورزی و کمک به بازار یابی و فروش محصولات به راهکارهای حمایتی از کشاورزان در شرایط کنونی اشاره شد که به حمد الله مورد توجه وزیر نیز قرار گرفت.

وی یادآور شد: اگر وزارت جهاد کشاورزی به خوبی ورود کند و در خرید وفروش و تبدیل گوجه های روی دست کشاورزان تعجیل کند بازار متعادل خواهد شد.

شهریاری گفت: در حال حاضر با هزینه های تمام شده برای کشاورز قیمت خرید کیلویی ۳۳۰ تومان گوجه غیر درجه یک از کشاورزان با احتساب سبد است که این ظلمی آشکار در شرایط فعلی به این جامعه زحمکتش است.

وی با اشاره به اینکه خواستار افزایش قیمت به کیلویی ۴۰۰ تومان هستیم، یادآور شد: در این نشست بر ضرورت افزایش قیمت تاکید شد که با نظر مساعد وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد موضوع در اسرع وقت بررسی و رفع مشکل شود.