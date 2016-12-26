۶ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸

سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز:

خوشحالم که پیروز میدان سخت بازی با نفت شدیم

آبادان- سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز گفت: خوشحالم که از میدان سخت بازی با تیم نفت آن هم در مقابل هوادارانش با پیروزی بیرون آمدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تیمش در نیمه دوم از سوی بازیکنان نفت بسیار تحت فشار بودند، افزود: از تمامی کسانی که دعای خیرشان پشت سر تیم ما بود، قدردانی می کنم.

وی اظهار کرد: هر سه بازیکن تعویضی ما بیش از پیش خسته بودند زیرا در ۱۰ روز گذشته ما چهار مسابقه را برگزار کردیم و این بازیها انرژی زیادی را از بازیکنان ما گرفت.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز تصریح کرد: بازیکنان ما در ۱۴ روز گذشته به دلیل سرمای بیش از حد هوای تبریز نتوانستند به خوبی تمرین کنند.

وی گفت: در نیم فصل دوم ما بازیکن خروجی از تیم نداریم، از بازیکنانم راضی هستم، آنها با علاقه تیمشان را همراهی می کنند.

