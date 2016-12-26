همگرایی باعث تقویت برنامه های فرهنگی استان سمنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی غروب دوشنبه در نشست خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان به میزبانی اوقاف و امور خیریه، ضمن تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی وابسته به فرهنگ و ارشاد اسلامی، مکمل همدیگر هستند و می بایست همگرایی را در دستور کارشان داشته باشند، ابراز داشت: در امور فرهنگی اقدامات گروهی با در نظر داشتن بسته های اجرایی می تواند جامعه را به سمت توسعه فرهنگ رهنمون سازد.

وی افزود: امروز کسی وجود ندارد که معتقد باشد یک دستگاه های فرهنگی متولی ترویج فرهنگ عمومی و حتی مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان است لذا باید با همراهی تمام دستگاه های فرهنگی به برنامه ای جامع در راستای ترویج فرهنگ اسلامی و دینی اقدام کرد.

تعامل راه ترویج مسائل فرهنگی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه ترویج فرهنگ دینی جز درسایه تعاملات بین دستگاهی میسر نیست، گفت: امروز خوشبختانه عزم و اهتمام خوبی در استان برای برنامه ریزی فرهنگی صورت گرفته که امیدواریم این امر توسط مسئولان امر تقویت شود.

سوقندی به نشست اعضای خانواده فرهنگی و ارشاد اسلامی استان سمنان اشاره کرد و بیان داشت: نتیجه نشست هایی از این دست باید به همگرایی و افزایش وحدت در بین این دستگاه ها منجر شود چرا که در تبیین برنامه های فرهنگی و استفاده از مناسبت های دینی و ملی چاره ای جز این امر وجود ندارد.

۲۲۰ کانون فرهنگی و هنری در مساجد سمنان فعال هستند

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه ۲۲۰ کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان فعال هستند، گفت: از این تعداد ۱۲ کانون به صورت تخصصی اداره می شود.

حجت الاسلام محمدرضا حدادیان با بیان اینکه۷۰ کانون فرهنگی و هنری استان سمنان در مناطق روستایی فعال هستند، ابراز داشت: این کانون های فرهنگی در سایه تبیین سیاست های ترویج فرهنگ عمومی بر اساس اسناد بالادستی خوشبختانه می توانند در افزایش اعتقادات دینی، ترویج سبک زندگی اسلامی و افزایش آگاهی مردم تاثیرگذار باشند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از کانون های فرهنگی مساجد، ابراز داشت: بخش قابل توجهی از برنامه های فرهنگی و هنری در مساجد استان با کمک خیران اجرا می شود که بیشتر به مناسبت های مذهبی مرتبط هستند اما در طول سال فعالیت های فرهنگی نیازمند حمایت مسئولان است که امیدواریم بتوانیم شاهد خودکفایی این کانون ها و برگزاری مراسم ویژه در راستای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان از سوی این کانون ها باشیم.