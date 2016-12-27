۷۴ هزار راس گوسفند و بز در دشتی واکسینه شدند

احمد ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در فاز اخیر که در حال اجرا است تا کنون ۷۴ هزار راس گوسفند و بز واجد شرایط واکسینه شده است.

وی افزود: در فاز دوم اولویت با دام های عشایر، دام‌های واکسینه نشده در فاز اول و مناطق پرخطر است.

ایزدی بیان کرد: در کنار واکسیناسیون از مهمترین و اساسی‌ترین روش پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی بکارگیری اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای است به نحوی که از ورود ویروس در یک گله و یا جمعیت جلوگیری کند.

وی بر ضرورت همکاری دامداران با اکیپ‌های واکسیناسیون تاکید کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون مجوز یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۳۲ قطعه جوجه‌ریزی توسط شبکه دامپزشکی دشتی برای پرورش دهندگان صادر شده است.

ایزدی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از راه‌های انتشار بیماری‌های طیور عرضه مرغ زنده است، افزود: از عموم مردم شریف تقاضا می شود، از خرید هرگونه طیور از مراکز غیرمجاز خودداری کنند.

وی بیان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه تلفات غیرعادی طیور، فورا مراتب را به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.