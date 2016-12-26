به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه دوهزار شغل جدید در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود، عنوان کرد: این تعداد شغل تا پایان سالجاری در این استان محقق می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون به همت دولت بسیاری از واحدهای تولیدی غیر فعال و راکد این استان در مسیر تولید قرار گرفته اند و باردیگر فعال شده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون طرح های صنعتی اشتغالزایی در این استان راه اندازی شده است که با توسعه و بهره برداری از تمام فازهای تولیدی آنها، نرخ بیکاری در این استان کاهش می یابد.

وی ادامه داد: کارخانه فولاد سفید دشت یکی از طرح های تولیدی بسیار مهم این استان است که نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری این استان خواهد داشت.