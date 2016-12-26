جشنواره «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» در خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نشان عصر امروز در نشست خبری در خصوص جشنواره «سفره ایرانی – فرهنگ گردشگری» اظهار کرد: در این جشنواره سه بخش مسابقه داریم. در بخش اصلی مسابقه ای است که در روز دوم پنجشنبه صبح برگزار و یک غذا، دسر، دمنوش و پیش غذا را سه مرکز استان باید طبخ و به بهترین آشپز و مرکز جایزه داده می شود.

وی افزود: یک مسابقه مردمی هم داریم که مردم غذاهای سنتی خود را ارائه و از طریق داورهای استانی مورد داوری قرار می گیرد. طبق منطقه بندی کشوری از سوی تهران برخی استان ها میزبان قرار گرفتند که برای منطقه هشت ما میزبان و استان های بوشهر و هرمزگان نیز مهمان هستند.

نشان تأکید کرد: در این رویداد فرهنگی ـ گردشگری از ظرفیت های استانی استفاده شده است. همه گلایه داریم که خوزستان ظرفیت های پرشماری دارد ولی آنها را به فعلیت تبدیل نکرده ایم و به همین دلیل ادعا می کنیم خوزستان در بسیاری از زمینه ها به حقوق و جایگاه ارزنده اش دست پیدا نکرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان تصریح کرد: همه می دانیم که به لحاظ تنوع، ارزش و گستردگی میراث فرهنگی، خوزستان جایگاه نخست را در کشور دارد ولی فقط متخصصان، کارشناسان و باستان شناسان و کسانی که نگاه تخصصی به این مقوله دارند آن را باور دارند و متاسفانه نتوانستیم آن را به یک نگاه عمومی تبدیل کنیم.

نشان با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت های تقویت گردشگری درخوزستان گفت: در استان خوزستان به رغم تلاش های قبلی، نوز به سند نهایی نرسیده ایم؛ البته به معرفی میراث فرهنگی و گردشگری این استان بیشتر نیاز داریم و باید آنها را تبدیل به برند کنیم.

زیرساخت ها خودشان ایجاد نمی شوند

وی افزود: نمی توانیم به انتظار بنشینیم که زیرساخت ها خودشان به دست بیایند و باید تلاش در راستای تامین آنها را به کار بگیریم. مقوله برندسازی یک مسئله اساسی است و برای رفت و آمد گردشگران توجیه لازم را ایجاد و حتی اقامتگاه ها را نیز برطرف می کند.

نشان عنوان کرد: به صورت کلی رویدادهای فرهنگی و مردمی در جذب گردشگر خیلی مؤثر هستند. از این ویژگی ها متاسفانه کمتر استفاده شده و اگر در طول یک سال گذشته اداره کل میراث فرهنگی در این زمینه گام هایی برمی دارد ناشی از توجه به این رویدادها است.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان گفت: با جشنواره ای به نام سفره ایرانی مواجه هستیم که نام بلندآوازه ایران را در صدر خودش دارد و ضمن اینکه یک رویداد ملی است ولی متشکل از مجموعه ای از رویدادهای منطقه ای است. سفره ایرانی تنها یک بعد آن غذا است و فرهنگ، تمدن و پیشینه ای که در پس این سفره وجود دارد همه پشتوانه برگزاری چنین رویدادهایی می شوند.

نشان افزود: رویدادی است که همه خانواده ها به صورت دسته جمعی مخاطب اصلی این جشنواره هستند و خوشبختانه منطقه جنوب کشور، ساحل نشینان خلیج فارس و استان هایی که با یکدیگر قرابت فرهنگی و مشابه هستند یک منطقه بکر را برای برگزاری جشنواره تشکیل داده اند.

جذابیت شهرهای آبادان و خرمشهر

وی ادامه داد: منطقه آزاد اروند با دو شهر آبادان و خرمهشر جذابیت های خاص خودش را دارد که از سفره، آداب و آیین آنها نیز در برگزاری این جشنواره استفاده شده است. با تنوع اقوام و اقلیمی که داریم و همچنین پیوندهایی که به دلیل مهاجرت های وسیع صورت گرفته طی دهه های اخیر، ارتباط با کشورهای گوناگون به ویژه همجوار یک جشنواره بی نظیر برگزار خواهد شد.

نشان با اشاره به اینکه رفت و آمدهای بین المللی در غذاهای خوزستانی تاثیر گذاشته است، بیان کرد: واقعا با تنوع، طعم و رنگی بی نظیر است. در خوزستان ماهی تنوری که درست می شود یکی از این غذاهای بسیار متنوع است که در شهرهای مختلف استان با روش های گوناگون طبخ می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان بیان کرد: امیدوارم در سال اول برگزاری این رویداد برنامه آنقدر خوب باشد که طعم عالی آن زیر زبان همه مانده و بتوانیم آن را به یک جشنواره مشارکتی دائمی تبدیل کنیم. از ظرفیت دفاتر خدمات گردشگری برای برندسازی در استان خوزستان استفاده می کنیم. به عنوان نمونه دفاتر شهرهای دزفول و اهواز اعلام آمادگی کردند که پنج آژانس از اهواز و یک آژانس از دزفول داوطلب حضور پررنگ در این رویداد هستند.

نشان گفت: توانایی و بضاعت ما در حدی نیست که این جشنواره را با هزینه های بسیار تبلیغات محیطی برگزار کنیم ولی تبلیغات شهری در آبادان و خرمشهر، فضای مجازی در کل استان، زیرنویس تلویزیونی صدا و سیما و شکل های دیگر نیز انجام شده است. هر استانی یک میراث فرهنگی برای خودش دارد و برای همین نمایش صنایع دستی را نیز در حاشیه این رویداد داریم.

زمان برگزاری جشنواره

وی توضیح داد: جشنواره «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» در سال جاری از ۲۰ تا ۲۲ دی ماه با مشارکت استان های بوشهر، هرمزگان و جزایر کیش و قشم به میزبانی خوزستان در منطقه آزاد اروند برگزار می شود.

نشان گفت: برندسازی غذاهای ایرانی در صنعت گردشگری جهان، توسعه نقش غذاهای محلی در منوهای هتل ها و واحدهای پذیرایی، افزایش سطح رقابت در ارائه خدمات گردشگری، کشف طعم های جدید و احیای طعم ها و سنت های آشپزی ملی و بومی، معرفی مواد اولیه گیاهان و ادویه های منحصر به فرد موجود در غذاهای ایرانی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره هستند.

وی ادامه داد: غرفه آرایی با استفاده از نمادهای بومی و سنتی منطقه، طراحی، تهیه و چاپ نشان پوستر جشنواره، تهیه فیلم مستند در خصوص غذاهای سنتی، چاپ یادنامه جشنواره برای معرفی غذاهای محلی خوزستان، بوشهر و هرمزگان، برنامه ریزی برای برگزاری مسابقه عکاسی از جشنواره، استفاده از پوشش محلی برای اقوام مختلف هر استان و برپایی نمایشگاه صنایع دستی مرتبط در کنار جشنواره از جمله برنامه های این جشنواره است.

نشان عنوان کرد: برگزاری کارگاه برندسازی تجاری غذا، شیوه نگارش کتاب در حوزه میراث فرهنگی و آشپزی محلی، نقش سازمان های مردم نهاد در معرفی فرهنگ آشپزی محلی و غذاهای فراموش شده، غذاهای محلی و آیین های مربوط به آن، کاربرد ادویه در غذاهای سنتی و پوند آن با طب سنتی، گردشگری غذا و تاریخچه غذاهای اصیل سنتی خوزستان نیز از جمله برنامه جانبی این جشنواره است.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با اشاره به اینکه استان های بوشهر و هرمزگان هر کدام غذای اصلی، دسر، پیش غذا و نوشیدنی و دمنوش را در جشنواره دارند، خبر داد: نان چرب، برنج توله (پلو توله) و مفطح سه غذای اصلی، رنگینک، خرما ارده و کلوچه سنتی دسر، آش دوغ، آب عدسی و آب ماش پیش غذا و دوغ محلی با کرفس کوهی و پونه، چای آویشن و شربت نعنا و غوره هم نوشیدنی و دمنوش های استان خوزستان برای جشنواره هستند.

