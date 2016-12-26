نفوذ دشمن در ستاد انتخاباتی سران فتنه/۹ دی روز میثاق امت با ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم ۹ دی در استان لرستان اظهار داشت: مردم استان لرستان با ولایتمداری و بصیرت خود یک روز زودتر از ۹ دی این حماسه را خلق کردند و این امر نشان می دهد که مردم این استان در ولایتمداری پیشتاز هستند.

برای انتخابات آیند بصیرت خود را حفظ کنیم

وی با بیان اینکه ۹ دی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران یک روز ماندگار و سرنوشت ساز بوده است عنوان کرد: سرنوشت کشور و مردم در ۹ دی رقم خورد و در این روز در حقیقت بار دیگر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور مردم تثبیت شد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه فتنه ۸۸ یک مسئله و حادثه پیچیده و عمیق بود گفت: از روزی که جرقه انقلاب اسلامی ایران زده شد تقابل بین دو اراده حق و باطل وجود داشته و در یک طرف اراده اسلام، خدا و الهی و در طرف دیگر اراده استکبار قرار داشته است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه استکبار جهانی از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب استفاده می کند گفت: یکی از فرصت هایی که همواره دشمنان از آن استفاده می کنند فرصت انتخابات است.

وی با بیان اینکه انتخابات عرصه سلایق و تفکرات گوناگون بوده و با یکدیگر به رقابت می پردازند تصریح کرد: در این عرصه جناح های متعدد به میدان می آیند و تلاش می کنند که کاندیدای مورد نظرشان به پیروزی برسد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه دشمنان و استکبار جهانی به خوبی می داند که انتخابات فرصتی است که می توانند از طریق آن به ایران ضربه بزنند گفت: در این راستا در انتخابات آینده نیز باید از هم اکنون بصیرت خود را حفظ کنیم.

دشمن در ستاد انتخاباتی سران فتنه نفوذ پیدا کرده بود

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در فتنه سال ۸۸ شاهد برنامه ریزی دقیق و جامع دشمن بودیم گفت: همچنین در آن سال دشمنان از رسانه های غربی و معاند استفاده کردند و شبانه روز علیه انقلاب اقدام می کردند و از فتنه گران حمایت می کردند.

وی با بیان اینکه معمولا دشمنان در بین کسانی که در انتخابات کاندیدا می شوند بررسی می کنند که کدامشان زمینه اعتراض و پرخاشگری دارند بیان داشت: در این راستا دشمن روی این افراد سرمایه گذاری می کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حضور استکبار جهانی در جریان فتنه ۸۸ مرئی و نامرئی، مستقیم و غیر مستقیم بود تصریح کرد: در جریان فتنه ۸۸ از واژه های گول زننده ای که حق را با باطل می آمیختند و از جملاتی مانند «حق مردم چه شد»، «رای مردم چه شد» استفاده می شد و بحث تقلب در انتخابات را پیش می کشیدند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه امروز دشمنان اعتراف می کنند که در این جریان فتنه دخالت و نفوذ داشته و در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند افزود: مسئله نفوذ، مسئله بسیار مهمی بوده و رهبری نیز طی امسال همواره روی این مسئله تکیه دارند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن در ستاد انتخاباتی سران فتنه نفوذ پیدا کرده بود تصریح کرد: در این راستا باید همواره هوشیاری و بصیرت افراد حفظ شود تا دشمن نتواند روزنه ای برای نفوذ پیدا کند.

۹ دی روز میثاق امت با ولایت بود

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه بعد از حماسه ۹ دی خواص بی بصیرت حاضر نشدند که راجع به فتنه حرف بزنند چرا که خودشان آلوده بودند و فهمیده بودند که گول خورده اند و مسیر را غلط رفته اند بیان داشت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دیده بان با بصیرت، با تقوا و هوشیاری مانند مقام معظم رهبری دارد و انقلاب را در مسیر آرمان و اهداف خود حفظ کرده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه دشمنان اعتراف کردند که رهبری توانست فتنه را مهار کند گفت: ۹ دی ثمره مجاهدت مردم با بصیرت، هوشیاری رهبری و تبعیت مردم از ولایت بود.

وی با تاکید بر اینکه ۹ دی روز میثاق امت با ولایت بود تصریح کرد: ما باید این را بدانیم که اگر در مسیر انقلاب و آرمان های انقلاب قدم برداریم سربلند هستیم و کسانی که در این زمینه مخالفت می کنند بدانند که خودشان خسارت می بینند.