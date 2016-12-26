بسیاری از مشکلات جهان غیرقابل حل مانده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه امروز طی سخنانی با اشاره به بحران دیرینه ای که در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد، حل آنها را ضروری دانسته و این موضوع را مورد نگرانی اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی دانست.

«پوتین» گفت: ما متوجه سختی شرایط در بسیاری از مناطق جهان هستیم. تعداد منشاء مشکلات کاهش یافتنی نیستند و درگیری ها برای قرن ها به آن شکلی که مورد نظر ماست، حل نشده اند. به عنوان مثال مساله افغانستان، مشکلات مربوط به خاورمیانه، سوریه و دیگر مشکلات.

وی که این سخنان را در افتتاحیه نشست سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح می کرد، موارد یاد شده را مورد نگرانی مشترک همه اعضای این پیمان معرفی کرده و گفت: نشست امروز که در قالب تبادل نظرهای غیر رسمی تشکیل شده، فرصت مناسبی در جهت بحث در خصوص شرایط حوزه امنیت جمعی اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی و گفتگو در خصوص وقایع جهان به حساب می آید.

وی افزود: گفتگو در خصوص مسائل مربوط به منافع اصلی ما به شکلی دائمی ادامه خواهد یافت، اما از تعداد مشکلات کاسته نخواهد شد. به هرحال، این فرصت در اختیار ما قرار داده شده تا در مورد آنچه در نقاط بحران زده جهان رخ می دهد آگاه باشیم و به تهدیدات ناشی از کشورهای اطرافمان واکنش نشان دهیم.

وی همچنین تصمیم کشورش برای حل و فصل بحران سوریه با کمک ایران و روسیه را به اطلاع سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی رساند.