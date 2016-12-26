۵۴ فقره تسهیلات خوداشتغالی در آمل پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی شامگاه دوشنبه در جلسه رفع مشکل اشتغال جوانان با بیان اینکه جوانان تحصیل کرده روستاها بیکار هستند، گفت: صندوق های کار آفرینی باید به جوانان روستاها که اغلب قشر تحصیل کرده هستند وام اشتغال دهند تا این جوانان بتوانند با زمین های کشاورزی خود، کار آفرینی ایجاد کنند.

رسولی با اشاره به اینکه برای جوانان شغل ایجاد کنیم ، افزود: فعالیت اقتصادی را به قشر تحصیل کرده آموزش دهیم تا با تسهیلات برای خود اشتغال ایجاد کنند.

احمد جعفر قلی زاده مسئولین صندوق کار آفرینی امید آمل در این جلسه اظهار داشت : ۵۴ فقره تسهیلات خود اشتغالی و کارفرمایی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال جاری پرداخت شد.

مسئول صندوق کار آفرینی امید ادامه داد : ۴۸ فقره تسهیلات تجهیز منابع به ارزش چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال، ۴۲ فقره وام ازدواج به ارزش چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال و ۳۰ فقره وام وام قرض الحسه ضروری به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال نیز در سال جاری پرداخت شد.

جعفرقلی زاده با اشاه به اینکه در آخرین جلسه کمیته اشتغال ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات برای این صندوق تصویب شد، افزود: ۵۸ پرونده آماده است تا ۳۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال واریز شود.

وی در پایان گفت: این صندوق به افراد واجب شرایط که مایل به ایجاد اشتغال مانند تاسیس مهد کودک، شیلات ، خیاطی و غیره هستند تسهیلات پرداخت می کند.