اشتباهات کمتر شهرداری تبریز را در برابر پالایش نفت پیروز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حاتمی شامگاه دوشنبه و پس از پیروزی تیمش مقابل تیم پالایش نفت آبادان در جمع خبرنگاران افزود: تیم پالایش نفت آبادان تیم بزرگی است و واقعا نماینده لایقی برای استان خوزستان است.

وی اظهار کرد: بازیکنان ما امروز سنگ تمام گذاشتند و خدا را شکر که در لحظات آخر کمتر اشتباه کردند و در نهایت نتیجه بازی را گرفتیم.

حاتمی تصریح کرد: بازی نزدیکی بود اما همیشه یکی برنده می شود و در این میان کسی برنده است که در لحظات آخر کمتر اشتباه کند. البته قدری هم لطف خدا امروز با ما بود، به هر حال در لحظات آخر توپمان به گل تبدیل شد و ما پیروز شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور امروز تیمهای پالایش نفت آبادان و شهرداری تبریز از ساعت ۱۷ و در سالن ۱۷ شهریور به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۷۶ بر ۷۱ به سود تیم شهرداری تبریز به پایان رسید.