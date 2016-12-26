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۶ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان:

مراسم ۹ دی در حوزه علمیه «کمالیه» خرم‌آباد برگزار می‌شود

مراسم ۹ دی در حوزه علمیه «کمالیه» خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم آباد - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری مراسم ۹ دی در حوزه علمیه کمالیه مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید لطف الله حیات الغیب شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم ۹ دی در سخنانی با اشاره به برگزاری این مراسم در حوزه علمیه کمالیه خرم آباد اظهار داشت: سخنران اصلی این مراسم در مرکز استان سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان خواهد بود.

وی بر ضرورت ابلاغ به تمام ادارات و دستگاههای اجرایی برای حضور در مراسم ۹ دی از سوی استاندای لرستان تصریح کرد: همچنین دستگاههای اجرایی استان باید اقدام به نصب بنرهای متناسب با این روز در ادارات و مکان های عمومی کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان بر ضرورت اطلاع رسانی از سوی صدا و سیما در رابطه با برگزاری مراسم ۹ دی عنوان کرد: همچنین فضا سازی مناسب در سطح شهرهای استان از سوی شهرداری ها باید صورت گیرد.

حجت الاسلام همچنین بر ضرورت اعلام به دستگاههای اجرایی در شهرستانها برای حضور در مراسم ۹ دی گفت: همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری و ورزش و جوانان اقدام به برگزاری برنامه های فهرنگی و ورزشی در سطح استان کنند.

کد مطلب 3860868

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