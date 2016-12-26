سعودی ها در حملات علیه مردم یمن از بمب خوشه ای استفاده کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، درگیری های نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با مزدوران و متجاوزان سعودی همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، دیده بان حقوق بشر در گزارشی تاکید کرد که متجاوزان سعودی در حملات هوایی خود به مناطقی در نزدیکی دو مدرسه در شهر صعده واقع در شمال یمن در روز ۶ دسامبر از بمب های خوشه ای ممنوعه برزیلی استفاده کرده اند که منجر به شهادت ۲ نفر و زخمی شدن ۶ نفر دیگر شد.

در عرصه میدانی نیز نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن مناطق الهجله واقع در نجران در جنوب عربستان را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند.

همچنین منابع یمنی اعلام کردند که پیشروی مزدوران سعودی به سمت منطقه نهم در استان صنعا ناکام ماند و شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند. همچنین ادوات و تجهیزات مزدوران نیز منهدم شد.

این در حالی است که پیش از این وزارت کشور عربستان سعودی از پیوستن بیش از ۲ هزار شهروند این کشور به گروه های تروریستی در خارج از این کشور خبر داد.

سخنگوی این وزارتخانه در این خصوص گفت، شمار اثبات شده شهروندان سعودی که در مناطق درگیری حضور دارند ۲۰۳۹ نفر می باشند که از این تعداد ۱۵۴۰ نفر در سوریه در کنار گروه های تروریستی می جنگند و ۱۴۷ نفر هم در کنار القاعده یمن و مابقی در پاکستان و افغانستان.