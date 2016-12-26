به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال مردان کشور با انجام پنج دیدار همزمان در شهرهای اراک، آبادان، گرگان، تهران و شیراز پیگیری شد که شهرداری اراک عصر دوشنبه میزبان تیم بسکتبال نیروی زمینی تهران بود.

براساس این گزارش، تیم بسکتبال شهرداری اراک تا پایان هفته هشتم در جدول رده بندی لیگ برتر، با کسب ۱۴ امتیاز بعد از تیم صدر جدولی پتروشیمی بندر امام قرار داشت و این تیم در مصاف با نیروی زمینی تهران، با روحیه خوب و آمادگی کامل و در حضور تماشاگران پرشور سخت به دنبال بُرد بود.

تیم نیروی زمینی تهران نیز که تا پایان هفته هشتم در رده هفتم جدول لیگ قرار داشت با انگیزه کسب امتیاز بیشتر و دست یافتن به جایگاه بهتر در جدول وارد میدان شد.

شاگردان محمد کسایی پور، سرمربی تیم بسکتبال شهرداری اراک در این بازی از آمادگی کامل برخوردار بودند و کوارتر اول را با نتیجه ۲۵ بر ۱۲به سود خود تمام کرد.

در ادامه بازی شاگردان محمدرضا اسلامی، سرمربی تیم نیروی زمینی تهران هرچه تلاش کردند نتوانستند به پیروزی دست یابند و در نهایت کوارتر دوم و سوم را نیز با نتایج ۳۸ - ۲۷ و ۵۵ - ۴۸ به تیم شهرداری اراک واگذار کردند.

پایان این مسابقه با نتیجه ۷۲ بر۶۱ به سود تیم شهرداری اراک رقم خورد که تیم اراک با کسب دو امتیاز از این برد، شانزده امتیازی شد و در یک قدمی صدر جدول لیگ قرار گرفت.