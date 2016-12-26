افزایش پرونده های قضایی با نادیده گرفتن سند رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در همایش سراسری سردفتران و دفتریاران که امشب در سالن اجلاس سران با حضور احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: ششم دی‌ماه مطالبه بر حقی در خصوص به رسمیت شناختن نقش و جایگاه حقوقدانان حوزه سند رسمی در پیشنهاد و تنظیم مواد قانونی در زمینه سند رسمی و بررسی چالش‌ها و کاهش اختلافات متعدد موجود در مراجع قضایی است.

وی با اشاره به آیین‌نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی یا عدم اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان گفت:‌ همین دو مورد نشان خواهد داد که بی‌شک نادیده انگاشتن جایگاه سند رسمی در همین دو موضوع دستگاه قضا را در آینده نه چندان دور دچار حجم عظیمی از پرونده‌های اختلافی خواهد کرد.

دشتی گفت: ما معتقدیم کار باید به دست اهل فن و متخصص آن سپرده شود در امور مربوط به دین، مراجعه به غیربزرگان دین و مراجع دینی به بیراهه رفتن است و می‌بینید که نمونه روشن آن پدیده شوم داعش است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد:‌ حرکت‌های موازی و سوءبرداشت عامدانه از نفوذ قانونی به دلایل روشن منفعت‌طلبانه به وجود آمده و بر همه آگاهانه و دلسوزان این مرز و بوم تکلیف است که جلوی این بدعت ناگوار را بگیرند.

دشتی اردکانی تصریح کرد: در هر یک از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی که بنگریم به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش مهم و حائز اهیمتی برعهده دفاتر اسناد رسمی می‌بینیم.

وی گفت: در امنیت، توسعه و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، مبارزه با پولشویی و فساد،‌ اخذ مالیات، نقش حقوقی و بهداشت قضایی و به دنبال آن بهداشت روانی را به جامعه تقدیم می‌کنیم.

دشتی اردکانی تأکید کرد: این گردهمایی نقش دفاتر رسمی در حفظ و گسترش فرهنگ اسناد رسمی را گوشزد می‌کند، کاستن از حجم بسیار گسترده دعاوی و پرونده‌های قضایی برکات فراوانی برای همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد و هر کاری که بتوان برای عدم ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی انجام داد مرد نیاز و درست است، بسیاری از این دعاوی خرد و کلان ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قراردادها و تثبیت مالکیت است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با بیان اینکه با استفاده از خدمات الکترونیک و فناوری‌های جدید شفافیت امور، سرعت و ضریب امنیت افزایش یافته است، گفت: دفاتر اسناد رسمی به حق مظلومند اما اگر نگاهی به داشته‌ها و استعدادهای فراوان این صنف نگاه کنیم هرگز ناامیدی را به خود راه نمی‌دهیم.

دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: اکنون در زمینه تعاملات بیرونی با اتحادیه جهانی سردفتران امضای تفاهم‌نامه با برخی کشورهای مهم و عضو آن و تبادل اندیشه‌ها و بهره‌گیری از تجربیات دیگران اقدامات زیادی را انجام داده‌ایم.

وی با بیان اینکه در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در بند ۶۶ و ۶۷ سیاسیت‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه بیشترین هم و غم خود را مصروف کرده‌ایم، گفت: ما در بحث انجام وظایف خود در توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک دامنه کار را وسیع ترسیم کرده‌ایم و با نهادها و ارگان‌ها به ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعامل داریم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به جایگزینی ثبت الکترونیک به جای ثبت سنتی گفت: حذف دفاتر جاری سردفتر علاوه بر صرفه‌جویی در کاغذ و زمان شفافیت و امنیت کار را بالا برد، یا همین نصب دستگاه POS در دفاتر اسناد رسمی میلیون‌ها تردد در سطح شهر و ازدحام در بانک‌ها را از بین برده است.

دشتی اردکانی در پایان گفت: ما همواره در صدد بودیم تا به وظایف مصرح در ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران جامه عمل بپوشانیم و تا جایی که امکان داشت بسیج عمومی سردفتران و دفتریاران را از کسی دریغ نکردیم.