دانشگاه گناباد با دانشگاه افغانستان تفاهم نامه همکاری امضا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرزین میرچراغی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه مشترک بین‌المللی‌سازی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با معاونت آموزشی دانشگاه خاتم‌النبیین افغانستان اظهارکرد: دانشگاه علوم پزشکی گناباد با دارا بودن زیرساخت های مناسب آموزش مجازی و از راه دور و همچنین تولید محتوای الکترونیکی به ویژه در حوزه «واقعیت مجازی» آماده همکاری با دانشگاه های خارج از کشور است.

وی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته نحوه همکاری دو دانشگاه در کارگروه های مربوطه بررسی شده و به زودی در جلسه ای حضوری این تفاهم نامه همکاری آموزشی دو دانشگاه امضاء می شود.

در ادامه این جلسه که از طریق سامانه وبینار دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می شد، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گفت: دانشگاه گناباد به دلیل دارا بودن هیئت علمی با رتبه های بالا و ساخت و ساز در حوزه فیزیکی می تواند بستر مناسبی برای همکاری آموزشی و درمانی با دانشگاه های افغانستان باشد.

سید یوسف موسوی، معاون آموزشی دانشگاه خاتم النبیین افغانستان نیز در این کارگروه بیان کرد: تشابهات زبانی و فرهنگی بین دو کشور و حضور دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه های مختلف ایران در حال تحصیل هستند فرصتی بی نظیر برای هرچه بیشتر شدن ارتباطات این دو دانشگاه است.

وی افزود: دانشگاه خاتم النبیین افغانستان دومین دانشگاه خصوصی این کشور می باشد و در حال حاضر پنج هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزشی دانشگاه خاتم النبیین افغانستان نیازهای فوری این دانشگاه را کمک‌های آموزشی در حوزه برگزاری دوره های استاژری پزشکی و تربیت دانشجوی مامایی برشمردو اظهار امیدواری کردو ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک همراه با ریاست دانشگاه خاتم‌النبیین افغانستان، ضمن بازدید حضوری از دانشگاه علوم پزشکی گناباد، تفاهم‌نامه‌های فی مابین مصوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: سال تحصیلی در افغانستان از ابتدای نوروز آغاز می شود و امیدواریم از ابتدای سال تحصیلی از خدمات دانشگاه علوم پزشکی گناباد در کیفیت بخشی سطح آموزشی استفاده نمائیم.