کسب مدال نقره مسابقات بین المللی کاراته توسط بانوی کرمانشاهی

نبی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های بین المللی کاراته در دو گروه بانوان و آقایان با شرکت کشورهای مختلف به میزبانی باکو در کشور آذربایجان برگزار شد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات گفت: ساحل طلایی بانوی کاراته کای کرمانشاهی در سبک شین کیوکوشین موفق به کسب نشان نقره این مسابقات شد.

فتحی بیان کرد: ساحل طلایی بانوی ورزشکار کرمانشاهی در وزن منفی ۶۰ کیلو به عنوان دوم دست یافت و نمایندگان کشورهای آذربایجان و پاکستان عناوین اول و سوم این وزن را صاحب شدند.

وی در ادامه اظهار کرد: بیش از ۳۶۰ ورزشکار از کشورهای مختلف در مسابقات بین المللی کاراته باکو حضور یافتند و به رقابت پرداختند.

مسئول سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما کرمانشاه بیان کرد: تیم بانوان ایران نیز جایگاه سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.