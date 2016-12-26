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۶ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۲۵

مسئول سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما کرمانشاه خبر داد:

کسب مدال نقره مسابقات بین المللی کاراته توسط بانوی کرمانشاهی

کسب مدال نقره مسابقات بین المللی کاراته توسط بانوی کرمانشاهی

کرمانشاه- مسئول سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما کرمانشاه گفت: بانوی کاراته‌کای کرمانشاهی در رقابات‌های جهانی کاراته باکو موفق به کسب نشان نقره شد.

نبی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های بین المللی کاراته در دو گروه بانوان و آقایان با شرکت کشورهای مختلف به میزبانی باکو در کشور آذربایجان برگزار شد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات گفت: ساحل طلایی بانوی کاراته کای کرمانشاهی در سبک شین کیوکوشین موفق به کسب نشان نقره این مسابقات شد.

فتحی بیان کرد: ساحل طلایی بانوی ورزشکار کرمانشاهی در وزن منفی ۶۰ کیلو به عنوان دوم دست یافت و نمایندگان کشورهای آذربایجان و پاکستان عناوین اول و سوم این وزن را صاحب شدند.

وی در ادامه اظهار کرد: بیش از ۳۶۰ ورزشکار از کشورهای مختلف در مسابقات بین المللی کاراته باکو حضور یافتند و به رقابت پرداختند.

مسئول سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما کرمانشاه بیان کرد: تیم بانوان ایران نیز جایگاه سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 3860892

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