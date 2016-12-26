نمایشگاه عکاسی «تئاتر ردیف آخر» در تبریز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه انفرادی لیلا فیصلی از عکاسان حرفه ای شهر تبریز و عضو انجمن سینمای جوانان تبریز شامل ۳۳ قطعه عکس در سایز ۵۰-۷۰ با موضوع تئاتر به روی دیوار رفته است.

شایان ذکر هست که این اولین نمایشگاه که با موضوع عکس هایی از صحنه ی اجرای تئاتر به تصویر کشیده شده است و همزمان با بازدید از نمایشگاه پخش موسیقی و مونولوگ (ضبط شده از اجرا تئاتر) با این مضمون به همت استاد مسعود محمدی (آهنگ ساز) تلفیق گشته و زیبایی این نمایشگاه را دو چندان کرده است.

این نمایشگاه در فرهنگسرای کیاوش از سوم تا هشتم دی ماه امسال از ساعت ۱۶ الی ۲۰ جهت دید علاقه مندان دایر است.