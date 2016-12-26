کشورهای اسلامی به جز ایران دچار قحطی رجال و ناامنی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی شامگاه دوشنبه در همایش «راهکارهای تعامل حرم مطهر رضوی با فعالان فرهنگی بین المللی» با بیان اینکه امروز مسلمانان هیچ پناهگاهی جز ایران ندارند، اظهار کرد: وجود منحرفان و افراطیونی از قبیل داعش، النصره و القاعده دلیلی بر این مدعاست.

وی ادامه داد: این ها سعی دارند که چهره اسلام را تا جایی که می توانند مخدوش کنند و تلاش می کنند که این دین را متوحش نشان دهند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بعثی ها را تشکیل دهنده هسته مرکزی داعش دانست و افزود: ابوبکر بغدادی نیز جزو عناصر مهم و تاثیرگذار حزب بعث بود که ادعا کرد خلیفه است.

وی با بیان اینکه داعش ترکیبی از بعثی های زمان صدام است، در ادامه گفت: همان کسانی که مرحوم آیت الله حکیم بر کمونیست بودن آنان فتوا داد زیرا بعثی ها هیچ چیز را قبول ندارند و کافرند.

ولایتی خاطرنشان کرد: کلینتون که در دوره اول ریاست جمهوری اوباما، وزیر امور خارجه آمریکا بود در کتاب خاطراتش اعتراف کرده که آنان داعش را بوجود آورده و باعث ایجاد ناامنی در جهان اسلام شدند.

وی با اشاره به اینکه امروز آمریکایی ها و غربی ها مانند اژدهای هفت سر از هر طرف سربرآورده اند تا اسلام و مسلمانان را از بین ببرند، عنوان کرد: اما تنها این مسلمانان هستند که با کفر و نفاق به مبارزه برخاسته اند و گرنه مذهبیون یا اماکن مذهبی غربی مانند واتیکان تاکنون هیچ نقشی در برابر کفر ایفا نکرده اند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری این مطلب که کشورهای اسلامی از قاره آفریقا تا آسیا مردان بزرگی داشتند که از بین رفتند، گفت: اکنون به جز ایران، دیگر کشورهای اسلامی دچار قحطی رجال و ناامنی شده اند و هیچ کشوری به جز ایران پایگاه امن برای اسلام و مدافع این دین نیست.

وی رسانه های غربی را شیپور شیطان معرفی کرد و ادامه داد: آن ها با نشان دادن تصاویری از سر بریدن افراد بی گناه توسط داعش، این گروه را به عنوان حکومت اسلامی نشان می دهند و در حالی که اسلام دین رحمت است، داعش به نام اسلام وحشیان عالم را به تصویر کشیده است.

ولایتی تصریح کرد: در هیچ کجای جهان اسلام مرکزیتی برای پناه مسلمانان شیعه و سنی به جز مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) وجود ندارد و اکنون این آمادگی و ظرفیت در حرم مطهر رضوی وجود دارد که آستان قدس رضوی به مرکز اسلامی در جهان تبدیل شود.

وی با بیان اینکه امید همه مسلمانان جهان به ایران است، تاکیدکرد: برکت این کشور نیز نشات گرفته از معنویت مضجع شریف ثامن الحجج (ع) است که اسلام را از شرک، شک و انحراف نجات داد و تشیع را یکپارچه و اهل سنت و شیعه را به هم نزدیک کرد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز کرد: دلایل تاریخی بسیار وجود دارد که نشان می دهد مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) مورد تکریم شیعه و سنی بوده و حضور آن حضرت موجب برچیده شدن فرقه های اسماعیلیه، زیدیه و یکپارچگی تشیع و گرایش مردم به شیعه اثنی عشری شده است.