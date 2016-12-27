افزایش مرگ های ناشی از مصرف مواد مخدر در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز کنترل بیماری ها آمریکا، مرگ ناشی از اووردوز مواد مخدر بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، ۲۳ درصد افزایش داشته و تنها در سال ۲۰۱۴، بیش از ۴۷ هزار آمریکایی جان شان را از دست داده اند.

اما ارقام به روزشده این مرکز نشان می دهد در سال ۲۰۱۵، بیش از ۵۲ هزار آمریکایی به خاطر اووردوز مواد مخدر فوت کرده اند.

طبق گزارش این موسسه، هروئین همچنان مرگبارترین مخدر در ایالات متحده است که در سال ۲۰۱۴ موجب مرگ حدود ۱۱ هزار نفر (معادل یک از هر ۴ مرگ ناشی از اووردوز مواد مخدر) شده است.

محققان دریافته اند تهدید ناشی از مواد مخدر صنعتی نظیر فنتانیل به شدت در حال افزایش است و مصرف آنها نیز به شکل گسترده ای افزایش یافته است.

طبق گزارشات، در سال ۲۰۱۵ نرخ مرگ ناشی از تمامی مواد مخدر صنعتی، بجز متادون، ۷۲ درصد افزایش داشته است، درحالیکه نرخ مرگ ناشی از هروئین در حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است.