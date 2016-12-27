«ال نینو» موجب تشدید ویروس «زیکا» می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافتند شرایط آب و هوای ناشی از ال نینو می تواند میزان تولیدمثل انواع پشه حامل ویروس زیکا را افزایش دهد و باعث شود آن پشه ها زندگی طولانی تری داشته باشند.

پژوهشگر ارشد «سیریل کامیناد» از موسسه عفونت و بهداشت جهانی در دانشگاه لیورپول انگلستان، در این باره می گوید: «شرایط دما مرتبط با پدیده ال نینو همراه با روند گرم شدن کره زمین، منجر به انتقال پشه ناقل ویروس زیکا در سراسر امریکای جنوبی در سال ۲۰۱۵ شد.»

کامیناد و همکارانش به این نتیجه رسیدند که از سال ۱۹۵۰ تا کنون، خطر انتقال بیماری های ناشی از پشه، در سال ۲۰۱۵ به بالاترین حد خود رسیده است.

به گفته اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA)، پدیده دوره ای ال نینو زمانی پیش می آید که دمای غیرمعمول گرم اقیانوس آرام به نزدیکی خط استوا رانده می شود و منجر به تنظیم مجدد الگوهای آب و هوایی جهانی شده است.

طبق اعلام این سازمان، ال نینو به طور معمول موجب بارندگی شدید از جنوب ایالات متحده به سمت امریکای جنوبی می شود. ال نینو در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ یکی از شدیدترین موارد ثبت شده در تاریخ بوده است.

باران های شدید و آب و هوای گرم تر، شرایط را برای پرورش مناسب پشه هایی که حامل ویروس زیکا هستند، فراهم می کند.

ویروس زیکا می تواند باعث ایجاد نقائصی مخرب در هنگام تولد نوزادانی شود که در رحم مادر در معرض این ویروس قرار گرفته اند. یکی از این نقائص هنگام تولد، میکروسفالی است که موجب تولد نوزادان با سر کوچکتر از حد نرمال و مغز رشدنیافته می شود. ویروس زیکا همچنین می تواند عوارض عصبی مانند سندرم گیلن باره در بزرگسالان ایجاد کند.