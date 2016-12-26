ورود سامانه جدید بارشی از روز سه شنبه به استان

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سامانه نسبت به سامانه های روزهای اخیر ضعیف تر است و روز چهارشنبه استان را ترک می کند.

وی ادامه داد: ولی با این وجود در برخی از نقاط استان و در ارتفاعات باعث بارش برف خواهد شد.

اشجعی سپس اظهار داشت: آلودگی شهر تبریز نیز از فردا کاهش می یابد و شاهد آسمان صاف خواهیم بود.

وی ابراز داشت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دمای استان را سراب و اهر با شش درجه سانتی گراد بالای صفر داشتند و کمینه دما نیز با هشت درجه سانتی گراد زیر صفر مرند گزارش شد.

معاون اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی سپس ابراز داشت: هم اکنون دمای هوای تبریز منفی شش درجه است که نسبت به دیروز دو درجه گرمتر شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در برخی نقاط شهر تبریز شاهد مه و غبار دود هستیم که از فردا از میزان آلودگی های شهر کاسته می شود.