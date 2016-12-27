خطر مصرف منظم آسپرین برای مبتلایان به سرطان رحم

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگر ارشد مطالعه تئودور براسکی از دانشگاه ایالت اوهایو در ایالات متحده، می گوید: «داده های اخیر نشان می دهد که مهار التهاب از طریق استفاده از NSAID در سرطان آندومتر و پیشرفت آن نقش دارد. یافته های ما غافلگیرکننده بود، زیرا مخالف با نتایج مطالعات قبلی بود که بیان می کرد NSAID ها می توانند موجب کاهش التهاب و جلوگیری از پیشرفت سرطان یا کاهش خطر مرگ ناشی از برخی سرطان ها مانند سرطان روده بزرگ شوند.»

در مطالعه و بررسی بیش از ۴۰۰۰ نفر، محققان دریافتند که مصرف منظم NSAID خطر مرگ ناشی از سرطان آندومتر را در زنان مبتلا به نوع ۱ این سرطان که نوع شایع آن است و کمتر تهاجمی است، تا ۶۶ درصد افزایش می دهد.

ارتباط میان بیمارانی که در زمان تشخیص بیماری، در گذشته یا در حال حاضر، NSAIDها را مصرف می کردند، آمار قابل توجهی بود، اما در میان بیمارانی که این قرص ها را در بیش از ۱۰ سال گذشته استفاده کرده اما مصرف شان قبل از تشخیص بیماری متوقف شده بود، این ارتباط بیشتر بود.

با توجه به این مطالعه که در مجله موسسه ملی سرطان منتشر شده، استفاده از NSAID ها با مرگ و میر ناشی از شکل معمولا تهاجمی تر سرطان، ارتباطی ندارد.