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۶ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۴۷

به علت بارش شدید برف

راه ارتباطی ۵۰۰ روستای آذربایجان شرقی همچنان بسته است

راه ارتباطی ۵۰۰ روستای آذربایجان شرقی همچنان بسته است

تبریز - رئیس مرکز مدیریت راه های آذربایجان شرقی گفت: راه ارتباطی ۵۰۰ روستای آذربایجان شرقی به علت بارش شدید برف همچنان بسته است.

علی هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از اوایل هفته با ورود سامانه فعال بارشی شاهد بارش شدید برف در استان بودیم که همین بارش ها باعث شد تا راه ارتباطی تعداد زیادی از روستاهای استان بسته شوند ولی با تلاش راهداران در دو روز گشته شاهد باز شدن تعدادی از راه های روستایی هستیم تا جاییکه هم اکنون نزدیک ۵۰۰ راه ارتباطی بسته است.

وی سپس ادامه داد: راه ارتباطی ۸۲۰ روستا بسته شده بود که این آمار هم اکنون به ۵۰۰ روستا رسیده است و تلاش ها برای بازگشایی این راه های روستایی نیز ادامه دارد.

رئیس مرکز مدیریت راه های آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۰ راهدار در محورهای مختلف استان حضور شبانه روزی دارند، ادامه داد: ۶۶۰ دستگاه ماشین آلات راهداری نیز در مناطق مختلف استان مستقر است و به بازگشایی مسیرهای مختلف مشغول هستند.

وی سپس گفت:  ۱۵۰ روستا در شهرستان میانه، ۹۰ روستا در هشترود، ۸۰ روستا در بستان آباد، ۷۰ روستا در چاراویماق و ۶۰ روستا در مراغه همچنان بسته هستند.

کد مطلب 3860914

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