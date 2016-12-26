تمام محورهای مواصلاتی استان باز است

سرهنگ جواد ناموران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از دیروز یک شنبه با ورود سامانه بارشی فعال به استان شاهد بارش شدید برف و به تبع آن بسته شدن بیشتر راه ها بودیم که با تلاش راهداران بیشتر مسیرها خیلی سریع بازگشایی شد.

وی سپس ادامه داد: امروز صبح نیز اتوبان تبریز تهران بسته شد ولی با تلاش ماموران راهداری بعداز چند ساعت دوباره تردد در آن جاری شد.

ناموران با اشاره به اینکه رانندگان لباس گرم و زنجیرچرخ به همراه داشته باشند، ادامه داد: در مسیرهای کوهستانی از فردا شاهد یخبندان و لغزندگی جاده ها خواهیم بود که باید رانندگان به این نکات توجه کنند.