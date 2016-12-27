فروش آثار دست ساز در جوار حافظ/ همنشینی دختر هنرمند باگذر هنر

خبرگزاری مهر، استان ها - هادی فتحی: ساعت حدود ۱۹ است و هوای شیراز سرمای خشکی را مانند چندین سال گذشته به دلیل عدم بارش باران سپری می کند، محور حافظیه مانند دیگر فصل های سال شلوغ و پر رونق نیست و مسافرین اندکی برای رسیدن به آرامگاه حافظ در حال گذر هستند.

در این سرما دختر جوان گلیم کوچکی در پیاده رو پهن کرده و هنر سنتی دستباف خود را به نمایش گذاشته است.

سرما و باد ملایم به حدی است که عابرین برای رسیدن به محلی گرم سرعت حرکت خود را افزایش داده اند اما این دختر جوان با استفاده از نور اندک پیاده رو در حال ساختن صنایع دستی با پشم است.

دختر بی اعتنا به نگاه های عابرین مشغول هنرنمایی است و زمانیکه من نزدیکش شدم لحظاتی طول کشید تا از بافتن دست بکشد.

از او در مورد حضورش در کنار خیابان سوال می کنم.

پریسا با بیان اینکه حدود ۶ ماه است مشغول دستفروشی شده، می گوید هیچگونه احتیاج مالی به این کار ندارد زیرا پول توجیبی پدر و مادر را دارد اما دوست دارد که از هنر خودش درآمد داشته باشد.

وی می گوید که طراحی فرش به دلیل مشکلاتی که برای تولید فرش دستباف ایجاد شده رونقی ندارد، به همین خاطر با استفاده از پشم اقدام به درست کردن صنایع دستی سنتی می کند.

پریسا با اشاره به اینکه توریست ها از تولیداتش استقبال می کنند، می گوید: در فصل تابستان گردشگران خارجی استقبال خوبی داشتند اما امروز تعداد توریست ها کم شده اما من هر روز عصر در محل کار خودم حاضر می شوم.

این هنرمند می افزاید: بودجه ای برای خرید و یا اجاره کردن مغازه ندارم و نمی خواهم از والدینم کمک بگیرم و با سرمایه اندک و سود مناسب توانسته ام برای خودم پس اندازی جمع کنم تا روزی مغازه داشته باشم.

پریسا ادامه می دهد: متاسفانه استقبالی از مسئولین برای رونق کارهای سنتی وجود ندارد و من هم ترجیح دادم که خودم برای آینده ای موفق تلاش کنم .

وی در پاسخ به این سوال که تنهایی و در تاریکی خیابان دچار مشکل نمی شوی، پاسخ می دهد که تا به امروز مشکلی نداشتم، مشتریان خودم را دارم که اگر روزی در محل کارم حضور نداشته باشم نگران می شوند و همین علاقه باعث دلگرمی است.

این دختر هنرمند در خصوص وضعیت خانوادگی خود نیز می گوید که تک فرزند است، پدرش دارای شغل آزاد و مادرش هم مغازه دار است اما دوست دارد خودش منبع درآمد مستقل داشته باشد که در کنار پول توجیبی والدین پس انداز هم داشته باشد.

وی تصریح می کند: برخی مواقع ماهیانه درآمد خوبی دارم و از این بابت خوشحالم.

فروش صنایع دستی در گذر هنر همجوار با حافظیه شاید برای خیلی ها معنای خاصی نداشته باشد اما برای این دختر جوان ارائه دستاوردهایی است که برای او خودساختگی و دلگرمی به ارمغان می آورد.