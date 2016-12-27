وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار خروج یهودیان از فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پرتیراژترین روزنامه اسرائیلی به نام «یدیعوت احرونوت» گزارش داد که «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از یهودیان فرانسه خواست تا در اعتراض به برگزاری کنفرانس «مذاکرات صلح فلسطین- اسرائیل» به میزبانی پاریس در ماه میلادی آینده، این کشور اروپایی را ترک نمایند.

طی ماههای اخیر مقامات رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرده اند که در این کنفرانس که قرار است روز پانزدهم ژانویه با حضور نمایندگانی از هفتاد کشور جهان در پاریس برگزار شود، شرکت نخواهند کرد.

طبق گزارشها، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در نشست حزب راستگرای تحت رهبری خود با نام «اسرائیل خانه ما» گفت: «شاید زمان آن رسیده است که به یهودیان فرانسه بگوییم اینجا کشور شما نیست؛ اینجا سرزمین شما نیست. فرانسه را ترک کنید و به اسرائیل بیایید». وی در ادامه با اشاره به کنفرانس ماه آینده افزود: «این [ترک فرانسه] تنها پاسخ [ممکن] به این توطئه است».

لیبرمن همچنین از زمان برگزاری این کنفرانس انتقاد کرد؛‌ چرا که این کنفرانس کمی پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار خواهد شد. وی مدعی شد که «این [کنفرانس برنامه ریزی شده] دادگاهی علیه اسرائیل است»! لیبرمن همچنین مدعی شد که هدف اصلی این کنفرانس «تضعیف امنیت اسرائیل و لکه دار کردن نام نیکوی [!] آن» است.

طبق آمار ارائه شده از سوی وبگاه «آژانس یهودیان برای اسرائیل»- سازمان ناظر بر مهاجرت یهودیان به اسرائیل-، برآورد می شود که ۱.۵ میلیون یهودی در اروپا زندگی می کنند که حدود ششصد هزار نفر آنها در فرانسه اقامت دارند. طبق داده های این آژانس،‌ سال گذشته حدود هشت هزار یهودی مقیم فرانسه به اراضی اشغالی مهاجرت کرده اند.

اما طبق گزارشی که پیشتر از سوی دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارائه شد،‌ ۶۶۵۵ یهودی در سال ۲۰۱۴ از فرانسه عازم اراضی اشغالی شدند که این رقم در سال ۲۰۱۳، حدود ۳۲۹۳ تن بود.