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۷ دی ۱۳۹۵، ۵:۳۴

«بوتفلیقه» پایان خونریزی در منطقه از طریق دیپلماتیک را خواستار شد

«بوتفلیقه» پایان خونریزی در منطقه از طریق دیپلماتیک را خواستار شد

رئیس جمهور الجزایر بر افزایش اقدامات و تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای پایان خونریزی و حل نزاع ها در کشورهای عربی و منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور الجزایر افزایش اقدامات دیپلماتیک و سیاسی برای پایان خونریزی در کشورهای عربی و منطقه را خواستار شد.

بوتفلیقه افزود: امروز در لیبی کشور همسایه ما و در یمن، سوریه، عراق و دیگر کشورهای عربی و اسلامی خون مردم ریخته می شود و ما مسلمانان در مقابل این فاجعه ابتدا باید اقدامات و تلاش های سیاسی و دیپلماتیک را برای حل این نزاع ها دوچندان کنیم.

رئیس جمهور الجزایر همچنین گفت: ما باید به عنوان یک مسلمان و فرزندان امت عربی و اسلامی به آموزه های دین مبین خود تمسک جوییم.

الجزایر طی سال های گذشته نسبت به میانجیگری برای حل نزاع های موجود در کشورهای مجاور خود همچون مالی، تونس و لیبی اقدام نموده است.

کد مطلب 3860941

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