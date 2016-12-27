اهمیت کار پاتولوژیست در تشخیص دقیق بیماری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر آزیتا نیکو در آستانه برگزار هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه اظهار داشت:‌ پیوند هر چه بیشتر علوم ازمایشگاه و اسیب شناسی تشریحی و بالینی با بالین بیمار در این کنگره مورد توجه قرار گرفته چرا که این موضوع نیز یکی از چالش‌های حوزه آسیب‌شناسی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه بدون توجه به کلینیک یا وضعیت بالینی بیمار نمی‌توان تشخیص دقیقی نسبت به بیماری‌اش داشت،‌افزود: سعی کرده‌ایم پیوند آزمایشگاه و بالین در این کنگره بیشتر مدنظر قرار گیرد.

دبیر علمی هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه با اشاره به اینکه آخرین دستاوردهای علمی در حوزه آسیب‌شناسی در این کنگره مطرح می‌شود، افزود:‌علاوه بر اساتید و مدعوین داخلی حدود 8 نفر از اساتید خارجی نیز که در رشته‌های خود سرآمد بوده از کشورهای کانادا، فرانسه و آمریکا در این کنگره حضور خواهند داشت.

نیکو اضافه کرد: همچنین امید است که امسال به مدد دیجیتال پاتولوژی مدعوین بیشتری بتوانند از امکانات کارگاه های اموزشی و با کیفیت بهتر بهره‌مند شوند.

دبیر هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه گفت: یک آسیب‌شناس یا پاتولوژیست به امر تشخیص بیماریها بر پایه مطالعه و بررسی مایعات و سایر نمونه های اخذ شده از بدن همانند ادرار ، خون ، مدفوع و یا مطالعه میکروسکوپی و بررسی ظاهری نمونه های بافتی که توسط خود پاتولوژیست یا توسط سایر پزشکان از بدن انسان برداشته میشود می پردازد. البته اهمیت کنترل کیفی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است چرا که از این طریق می‌توان مطمئن بود که به جواب دقیق دست می‌یابیم و در صورتی که یک آسیب‌شناس به این مسئله توجه داشته باشد نتیجه نیز دقت زیادی به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه این کنگره حداکثر ۱۵ امتیاز باز آموزی دارد، خاطر نشان ساخت: متخصص آسیب شناسی ، آسیب شناسی فک و صورت، فوق تخصص خون و سرطان بالغین ، فوق تخصص نفرولوژی، متخصص بیماری های داخلی، متخصص علوم آزمایشگاهی، متخصص جراحی عمومی ، متخصص زنان وزایمان ، متخصص بیماریهای پوست می‌توانند در این کنگره شرکت کنند.

دبیر هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه گفت: متخصص طب سالمندی، دکترای میکروب شناسی پزشکی، دکترای بیوشیمی بالینی، دکترای قارچ شناسی، دکترای میکروب شناسی (دکترای باکتری شناسی)، دکترای ویروس شناسی ، دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)، دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون ، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکترای حرفه ای پزشکان عمومی ، دکترای حرفه ای پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده ، کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) ، کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، کارشناسی ارشد ویروس شناسی ، کارشناسی ارشد باکتری شناسی، کارشناسی ارشد میکروب شناسی ، کارشناس ارشد قارچ شناسی ، کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، کارشناسی پرستاری، کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کاردانی علوم آزمایشگاهی نیز می‌توانند در این کنگره شرکت کنند.

هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه ۱۵ تا ۱۷ دی ماه 95 در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می‌شود.