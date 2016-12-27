به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به اینکه یکی از شاخصهای تأثیرگذار در زندگی مردم بحث محیطزیست است، تأکید کرد: فراهم کردن زمینه ساماندهی و مدیریت مطلوب منابع موجود به همان اندازه که در شادابی، طراوت و آرامش روحی و روانی مردم تأثیرگذار است، در مؤلفههای فرهنگ، اقتصاد و سیاست نیز تأثیر بسزایی دارد.
وی بابیان اینکه قرنها باید بگذرد تا یک وجب خاک برای بهرهوری و بهرهبرداری مستعد شود، افزود: همه اقشار جامعه بهعنوان متولی، سیاستگذار، مسئول و شهروند باید در صیانت از موهبتهای الهی تلاش کنند.
بهرام نیا بابیان اینکه سلامت جامعه درگرو سلامت محیطزیست است، گفت: کمترین کوتاهی در این زمینه تبعات منفی بسیاری به همراه داشته و زندگی مردم را در همه ابعاد به خطر خواهد انداخت.
وی با اشاره به اینکه امروز اجرای طرح و برنامههای کلان و خرد نیاز به پیوستهایی دارند که یکی از این پیوستهای مهم بحث محیطزیست و رعایت استانداردهای زیستمحیطی است که باید در اجرای طرحها لحاظ شود، ادامه داد: تمام این موارد باید منجر به رفاه و آسایش مردم جامعه شود و بر همین اساس ممکن است طرحی اجرا شود که برای مردم سودمندتر بوده و منافع مادامالعمر اجتماعی در پی داشته باشد.
بهرام نیا اضافه کرد: در این موارد با تشخیص مراجع ذیصلاح میتوان با نرمش بیشتری برخورد کرده و با لحاظ کردن کمترین آسیب زیستمحیطی به اجرای آن طرح و پروژه کمک کرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت بهداشت آب و تأمین آب آشامیدنی سالم برای همه شهروندان، بحث دفن صحیح زباله و پسماندها، قطع اشجار، آلایندهها و آنچه موجب بر هم خوردن اکوسیستم زیستمحیطی میشود، وظیفه محیطزیست و سایر ارگانهای ذیربط را مهم دانست و افزود: در این موارد حقوق اجتماعی مردم در میان است و ما هم بهعنوان نماینده مردم باید ورود کرده و حق مردم را در این مورد به جد پیگیری و مطالبه کنیم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر همین اساس مجلس شورای اسلامی نیز با نگاهی ویژه به این مهم خواهد پرداخت و سعی همه نمایندگان در فراهم آوردن شرایط مناسب برای اجرای طرحهای زیستمحیطی و حفاظت از منابع ملی کشور خواهد بود.
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