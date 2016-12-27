به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه موسوم به حمیمیم بیانیه جدیدی در خصوص روند آتش بس در این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این مرکز در بیانیه خود آورده است: گروه های مسلح در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۸ مرتبه اقدام به نقض آتش بس در این کشور کرده اند.

این مرکز روسی همچنین اعلام کرده است که نقض آتش بس عمدتا در حومه استان های دمشق، حلب، حماه و درعا رخ داده است.

طبق اعلام مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه، گروه تروریستی موسوم به «جیش الاسلام» بیشترین نقش را در نقض آتش بس سوریه دارد.