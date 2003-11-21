كنسرت هاي " قاسم افشار" آغاز مي شود

"قاسم افشار" خواننده پاپ، در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در شهرستان هاي كيش و رشت به زودي به اجراي قطعات موسيقي خواهم پرداخت. همچنين قرار است كه اواسط اسفندماه در سالن ميلاد نمايشگاه بين المللي براي سه شب به اجراي برنامه بپردازم.

وي دامه داد: در اين كنسرت ها رپرتواري از آلبوم هاي "خواب خيس گريه ها"،"قرمزته"،"براي خاطر تو" و آلبوم جديدم " بازيگر" اجرا خواهم كرد. همچنين به بازخواني چند اثر قديمي نيز مي پردازم كه در حال حاضر دنبال مجوز آنها هستم.