اسامی محققان پرتألیف ایرانی/جدول ۱۰ دانشگاه اول از نظر تولید علم

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولیدات علمی کشور گفت: در سال ۲۰۱۶ میلادی تعداد ۳۵ هزار و ۹۰۷ مدرک در موسسه تامسون رویترز از سوی پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: البته این آمار حالت تکمیلی ندارد و طی ماه های آینده این رقم تکمیل و گزارش آن منتشر می شود چراکه مجلات همواره با تاخیر منتشر می شوند و با تاخیر نیز ثبت و نمایه سازی می شوند.

بنیانگذار پایکاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: میزان تولیدات علمی کشور در قالب مقالات علمی در سالهای پیش به شرح زیر است.

میزان تولیدات علمی کشور سال تعداد ۲۰۱۵ ۳۷۹۵۷ ۲۰۱۴ ۳۲۴۰۷ ۲۰۱۳ ۳۱۱۱۵ ۲۰۱۲ ۳۰۵۱۱ ۲۰۱۱ ۲۸۷۳۱ ۲۰۱۰ ۲۲۴۴۷

مهراد گفت: به طوری که مشاهده می کنیم افزایش و رشد قابل توجهی در تولیدات علمی کشور از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ صورت گرفته است که بالغ بر هزار رکورد علمی است.

وی عنوان کرد: در سال ۲۰۰۵ تولیدات علمی پژوهشگران کشور تنها ۶ هزار و ۹۱۴ مدرک بود که این رقم در سال ۲۰۰۰ تعداد هزار و ۷۴۶ و در سال ۱۹۹۵ تعداد ۶۰۴ مدرک بود.

بنیانگذار پایکاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۶ مقوله های مهندسی برق و الکترونیک با ۲ هزار ۴۶۵ مدرک، مهندسی مواد چند رشته ای با ۲ هزار و ۸۳ مدرک، شیمی چند رشته ای با ۲ هزار و ۱۴ مدرک، مهندسی شیمی با هزار و ۷۶۶ مدرک و شیمی فیزیک با هزار و ۶۲۵ مدرک در راس جدول تولیدات علمی کشور قرار دارند.

مهراد عنوان کرد: همچنین از کل انواع مدارک تعداد ۳۲ هزار و ۲۷۰ مقاله، هزار و ۱۸۲ مرور، هزار و ۹۰ مقاله کنفرانسی و ۶۲۴ چکیده همایش تولید و منتشر شده است.

وی گفت: تعداد مقالات پراستناد سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۲۱ مقاله و تعداد مقالات داغ دانشمندان کشور ۳۴ مقاله است.

استاد دانشگاه شیراز تاکید کرد: مهندسی با تولید ۸ هزار و ۱۳۱ مدرک رتبه اول تولیدات علمی کشور در این سال را به خود اختصاص داده است.

مهراد افزود: شیمی با ۵ هزار و ۳۵۵ مدرک، علم مواد با ۳ هزار و ۴۱۱ مدرک، فیزیک با ۳ هزار و ۴ مدرک و علوم کامپیوتر با هزار و ۸۶۰ مدرک رتبه های دوم تا چهارم تولیدات علمی را در اختیار دارند.

وی اظهار داشت: تولیدات علمی در قالب مقاله های پژوهشی توسط دانشگاه های کشور ارقام متفاوتی را نشام می دهند.

میزان تولیدات علمی دانشگاه ها در موسسه تامسون رویترز رتبه نام دانشگاه تعداد ۱ آزاد اسلامی ۵۹۷۳ ۲ تهران ۲۹۸۶ ۳ پزشکی تهران ۲۷۹۷ ۴ امیرکبیر ۱۷۰۶ ۵ تربیت مدرس ۱۵۱۹ ۶ پزشکی شهید بهشتی ۱۵۰۴ ۷ شریف ۱۴۳۲ ۸ صنعتی اصفهان ۱۲۸۷ ۹ علم و صنعت ایران ۱۱۹۳ ۱۰ فرذوسی مشهد ۱۱۴۳

چهره ماندگار علمی کشور گفت: بنیاد ملی علوم با حمایت از ۳ هزار و ۷۲۰ پروژه در راس سازمان های پشتیبانی کننده مالی قرار دارد. در این سال، با وجود تحریم ها و بودجه اندک دانشگاه ها از اعتبارات پژوهشی که رقمی در حدود ۴۵ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی است از تحقیقات علمی حمایت کرده و تعداد طرح های مورد حمایت قابل توجه است.

مهراد تاکید کرد: دانشگاه های تهران از هزار و ۷۴۷ طرح، علوم پزشکی تهران با از هزار و ۷۳۳ طرح، تربیت مدرس از ۹۶۹ طرح، پژوهشگاه دانشهای بنیادی از ۹۰۴ طرح، فردوسی مشهد از ۸۶۶ طرح، کاشان از ۸۴۶ طرح، پزشکی شیراز از ۵۷۰ طرح، شورای فناوری نانو از ۵۳۹ طرح و پزشکی اصفهان از ۵۳۲ طرح حمایت کرده اند که در این زمینه رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: آمار تولیدات علمی کشور در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۷ هزار و ۹۵۷ مدرک بود و باتوجه به اینکه اکنون نمی توان به طور قطعی درباره رقم تولیدات علمی سال ۲۰۱۶ اظهار نظر کرد بنابراین در سال ۲۰۱۵ ایران در بین ۲۰ کشور اول قرار دارد که تولیدات علمی این کشورها چشمگیر و قابل توجه است.

به گفته این چهره ماندگار علمی کشور ترکیه در سال ۲۰۱۵ در تامسون رویترز تعداد ۴۳ هزار و ۹۳۶ مدرک به ثبت رسانده است.

مهراد تاکید کرد: همچنین تعداد تولیدات علمی آمریکا ۶۶۹ هزار و ۳۵۵ مدرک، چین ۳۸۸ هزار و ۳۵۵ مدرک، انگلستان ۱۷۶ هزار و ۱۷۳ مدرک، آلمان ۱۶۱ هزار و ۹۹۱ مدرک و ژاپن ۱۱۶ هزار و ۳۷۴ مدرک است که به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را در اختیار دارند.

وی افزود: سپس فرانسه با ۱۱۰ هزار و ۸۱۲ مدرک، ایتالیا با ۱۰۷ هزار و ۴۱۴ مدرک، کانادا با ۱۰۵ هزار و ۴۶۶ مدرک، هند با ۱۰۵ هزار ۳۵۶ مدرک و استرالیا با ۹۵ هزار و ۶۵۰ مدرک رتبه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

آمار تولیدات علمی ایران در پایگاه اسکوپوس

استاد دانشگاه شیراز به تولیدات علمی ایران در پایکاه اسکوپوس نیز اشاره کرد و گفت: رقم تولیدات علمی پژوهشگران ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در این پایکاه ۴۵ هزار و ۳۹۵ مدرک است که نسبت به سال ۲۰۱۵ تعداد ۲ هزار و ۷۵۱ مدرک بیشتر است.

مهراد خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۵ میلادی ایران دارای ۴۲ هزار و ۶۴۴ مدرک در پایگاه استنادی اسکوپوس است.

وی افزود: در این پایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیز با تولید ۴ هزار و ۹۵۱ مدرک علمی در راس دانشگاه ها و مراکز تولید کننده علم کشور قرار دارد و بعد از آن دانشگاه های تهران با ۳ هزار و ۷۶۱ مدرک، علوم پزشکی تهران با ۳ هزار و ۶۶۹ مدرک، صنعتی امیرکبیر با ۲ هزار و ۴۶ مدرک و تربیت مدرس با ۲ هزار و ۲۵ مدرک تولید کرده اند و رتبه های دوم تا پنجم به این دانشگاه ها تعلق دارد.

بنیانگذار پایکاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: دانشگاه های پزشکی شهید بهشتی، شریف، صنعتی اصفهان، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و علم وصنعت به ترتیب با هزار و ۹۴۴، هزار و ۶۷۳، هزار و ۵۰۳، هزار و ۴۷۰ و هزار و ۴۴۶ مدرک رتبه های ششم تا دهم را بدست آورده اند.

مهراد ادامه داد: پژوهشگران ایران در تولید ۴۵ هزار و ۳۹۵ مدرک علمی ثبت شده در اسکوپوس در سال ۲۰۱۶ میلادی با کشورهای آمریکا، کانادا، مالزی و انگلستان بیشترین همکاری علمی را داشته و این کشورها به ترتیب در تولید ۲ هزار و ۳۸۴، هزار و ۱۹، ۹۲۸ و ۹۰۴ مدرک علمی با ایرانیان همکاری کرده اند.

وی تاکید کرد: پرتالیف ترین پژوهشگران سال ۲۰۱۶ میلادی مسعود صلواتی نیاسر از دانشگاه کاشان در رشته شیمی، امیر حسین صاحبکار از دانشگاه علوم پزشکی مشهد رشته زیست فناوری پزشکی و مجتبی محمدی نجف آبادی از پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده ذرات و شتابگرها به ترتیب با ۱۰۰، ۹۷ و ۹۵ مقاله علمی است.