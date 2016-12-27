نشست ناشران گیلان با سرپرست کتابخانه های عمومی استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست هم اندیشی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان با اهالی نشر و چاپ با هدف بررسی مشکلات در حوزه تامین منابع استانی برای کتابخانه های عمومی شامگاه دوشنبه برگزار شد.

در این نشست سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی استان، منابع و اعضای کتابخانه ها، از رشد شاخص های مختلف در این حوزه خبر داد و گفت: رشد اعضا و مراجعان کتابخانه های عمومی به عنوان نشانه های موفقیت طرح ها و ایده های خلاقانه در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه از سوی نهاد کتابخانه های عمومی است که در ۱۰۱ کتابخانه سطح استان اجرا می شود.

زهرا بدن آرا افزود: نهاد کتابخانه های عمومی با نامگذاری سال جاری با عنوان سال خواندن و تدوین سیاست های این سال مبنی بر ترویج سبک زندگی مطالعه محور گام مهمی در جذب علاقمندان و خانواده ها به سوی کتابخانه ایفا کرد.

وی یکی از مهمترین اقدامات در جذب افراد به سمت کتابخانه های عمومی را برگزاری نشست های کتاب خوان، محافل نقد ادبی و انجمن شعر و داستان و نیز شاداب سازی کتابخانه ها و ایجاد شرایط مساعد از هر لحاظ برای علاقمندان عنوان کرد.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان همچنین یکی از مهمترین دستاوردهای برگزاری نشست هم اندیشی با اصحاب نشر استان را ارتباط گیری دوسویه و یافتن راه حلی مناسب جهت عرضه آثار بومی در کتابخانه ها و معرض دید علاقمندان استان دانست و گفت: یکی از راه های موثر در این حوزه برگزاری محافل معرفی تازه های نشر استانی با استفاده از ظرفیت کتابخانه ها است.

بدن آرا همچنین از ناشرین استان خواست تا از کتابخانه های عمومی استان بازدید و از نزدیک خدمات نوین کتابخانه ها را ببینند.

در ادامه نشست حمید بلوری مدیرعامل اتحادیه ناشران گیلان و مدیر انتشارات بلور، رضا سیف پور مدیر انتشارات باران نقره ای، رویا رئیسی مدیر انتشارات سمام، اکبر حق شناس مدیر انتشارات حق شناس، دهسرا مدیر انتشارات دهسرا و محمد علی امیرگل مدیر انتشارات سپیدرود نیز به بیان پاره ای از مشکلات و معضلات موجود در بازار چاپ و نشر پرداخته و از اقدامات اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی تقدیر کردند.