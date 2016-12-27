فتنه ۸۸ محصول ناامیدی کاسبان قدرت از انحراف در نظام اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی دوشنبه شب در سخنانی به مناسبت سالگرد حماسه نهم دی در حسینیه قرآن و عترت مشهد اظهار داشت: بزرگداشت حماسه ی ۹ دی گرامیداشت یک واقعه ی تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده نیست، بلکه هدف اصلی زنده نگهداشتن این حماسه است، چرا که امروز هم عوامل و زمینه های ایجاد فتنه که همانا دنیاطلبی کاسبان قدرت است، وجود دارد؛ با این تفاوت که هوشمندی و هوشیاری مردم در حال حاضر مانع بروز و ظهور مظاهر فتنه است.

وی گفت: از این رو زنده نگهداشتن این حماسه در حکم مقابله با فتنه گری و پاسداری و صیانت از حریم نظام اسلامی و آرمانهای امام خمینی (ره) است.

باقری با بررسی تطبیقی روند فتنه ی سال ۱۳۸۸ با وقایع صدر اسلام افزود: همان عوامل و انگیزه هایی که باعث شد تا امیرالمؤمنین (ع) خانه نشین شده و حضرت صدیقه طاهره (س) به شهادت برسند، همان عوامل و انگیزه ها موجب شد تا پدرخوانده های سیاست و ویژه خواران اقتصاد در یک اتحاد استراتژیک به مقابله با نظام اسلامی برخیزند.

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به برخی مشابهت ها و تفاوت های جریان فتنه با تحولات پس از رحلت پیامبر اعظم (ص) تصریح کرد: مهمترین تشابه میان فتنه ی ۱۳۸۸ با وقایع صدر اسلام، سکوت و راحت طلبی خواص است که این سکوت در هر دو مقطع به ضرر جبهه حق تمام شد.

وی گفت: مهم ترین تفاوت وقایع سال ۱۳۸۸ با حوادث تأسف بار صدر اسلام در این بود که در صدر اسلام مردم به تأسی از خواص بی بصیرت و دنیاطلب برای حمایت از حق به میدان نیامدند و«علی» را تنها گذاشتند، ولی در سال ۱۳۸۸ هم چون دیگر بزنگاه های انقلاب اسلامی، مردم شجاعانه برای حمایت از حق به میدان آمدند و سید علی را در مقابل کاسبان قدرت تنها نگذاشتند.

باقری با تأکید بر این که منحصر کردن خصومت پدرخوانده های سیاست و ویژه خواران اقتصاد در سال ۸۸ با نظام اسلامی به موضوع انتخابات خطایی راهبردی است، چرا که به اذعان خود فتنه گران انتخابات بهانه بوده و اصل نظام نشانه بوده است، اظهار داشت: عقده های فروخفته ی کاسبان قدرت از امام خمینی (ره) و نیز پایبندی عمیق و خدشه ناپذیر آیت الله خامنه ای به سیره امام خمینی (ره) دلیل اصلی شورش فتنه انگیزان علیه نظام و مردم در سال ۸۸ بود.

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان تصریح کرد: پس از رحلت امام خمینی (ره) پدرخوانده های سیاست و ویژه خواران اقتصاد قصد داشتند تا رهبری را مجبور به تخطی از شیوه ی حکمرانی امام خمینی (ره) نمایند، ولی همانطور که امیرالمؤمنین (ع) صرفاً بر تبعیت از سیره-ی رسول اعظم (ص) تأکید کردند، آیت الله خامنه ای نیز پیروی از سیره ی حکومتی کاسبان قدرت رد کردند و بر استواری بر سیره ی امام خمینی (ره) اصرار نموده و بر آن ایستادگی کردند.

وی ادامه داد: فتنه ی ۸۸ محصول ناامیدی کاسبان قدرت از انحراف در نظام اسلامی و انتقام از رهبری و مردم برای پای بندی به راه و خط امام خمینی (ره) بود.



علی باقری با تأکید بر این که علیرغم دست رد مردم بر سینه ی فتنه گران، لانه فکر فتنه انگیزی هم چنان فعال است، تصریح کرد: موضع داشتن علیه جریان فتنه یک ضرورت برای انقلابی ماندن است و خواصی که با آرامش از کنار تعدی به آرمان های انقلاب اسلامی و محکمات خط امام خمینی (ره) گذر کرده و در قبال این تعدی ها موضع گیری نمی کنند، دچار بیماری کمبود غیرت شده اند.

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با تبیین ضرورت موضع گیری صریح و بی پرده در قبال جریان فتنه اظهار داشت: فتنه گران با سوءاستفاده از سکوت خواص، وقاحت و خباثت را به جایی رسانده اند که امام خمینی (ره) را که مظهر همه خوبی ها در عصر ما بود، ناجوانمردانه به جنگ طلبی و قدرت طلبی متهم میکنند و خواص بی بصیرت نیز با کمال آرامش در قبال این جسارت های روشن و بیّن به سکوت مرگبار خود ادامه میدهند.

باقری در پایان با اشاره به موضوع انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده نیز خاطرنشان کرد: سکوت در برابر جریان فتنه و یا عدم موضع گیری صریح علیه آن به معنای عدم بصیرت است و فرد بی بصیرت نمی تواند الزامات مربوط به رجل سیاسی را احراز کند از این رو کسانی که در برابر فتنه سکوت کرده و یا موضع صریحی در قبال آن نداشته اند، صلاحیت نامزدی ریاست جمهوری را ندارند.