روزهای کم حادثه جاده های برفی زنجان

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش برف وباران طی هفته جاری خوشبختانه تصادف فوتی در جاده های استان زنجان رخ نداده است و تنها ۷ مورد تصادف جرحی در محورهای استان رخ داد.

وی اظهار کرد: بیشتر این تصادفات درآزادراه های زنجان به تبریز و زنجان به قزوین اتفاق افتاده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: با توجه به اینکه با بارش برف سطح جاده ها و گردنه های کوهستانی لغزنده و یخبندان بود ولی رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث شدند تصادفات در استان به صورت محسوسی کاهش یابد.

شیر محمدی به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تردد در جاده ها و گردنه های کوهستانی استان به خوبی برقرار است و مشکلی برای تردد وجود ندارد.

رئیس پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه رانندگان تعامل خوبی در زمینه رعایت اصول و مقررات راهنمایی و رانندگی در روزهای برفی با پلیس راه داشتند، ابراز کرد: با توجه به گزارش هواشناسی بارش برف و باران در استان طی چند روز آینده مهمان زنجان خواهد بنابراین رانندگان تمهیدات ایمنی لازم برای تردد در جاده های استان را فراهم کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه طرح زمستانی پلیس راه استان زنجان از ۱۵ آذرماه شروع شده است، گفت: در این راستا پلیس‌راه با بیش از ۲۰۰ نیرو در قالب ۶۵ تیم به‌صورت گشت محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان زنجان حضور داشته و خدمات لازم را به رانندگان ارائه می دهند و طرح زمستانی امسال زودتر از سال‌های قبل اجرا شده است.