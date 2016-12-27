مرورگر اینترنتی ویژه هدست های واقعیت مجازی از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کاربران گوشی های گالکسی اس ۷ که با هدست گیر وی آر سامسونگ سازگاری دارند می توانند از امکانات متنوع این مرورگر استفاده کنند. مرورگر یاد شده پس از نصب هدست بر روی سر و در برابر چشمان قابل فعال شدن است و دسترسی به ویدئوهای ۳۶۰ درجه و سه بعدی، اخبار و اطلاعات، عکس ها، فایل ها و بازی های مختلف را ممکن می کند.

یکی از مهم ترین تغییرات در نسخه به روز شده پشتیبانی از WebVR ۱.۰ است که مرورگر اینترنتی استاندارد واقعیت مجازی طراحی شده توسط گوگل و موزیلا است. این امر مشاهده طیف بیشتری از تصاویر سه بعدی و محتوای واقعیت مجازی را بر روی هدست گیر وی آر ممکن می کند.

نسخه به روز شده که ۴.۲۰ نام گرفته وبگردی سه بعدی و تماشای عکس ها و ویدیوها بر روی نمایشگر مجازی را ممکن می کند، به گونه ای که کاربر تصور می کند در یک سالن بزرگ سینما در حال مشاهده محتواست.

این مرورگر از پخش زنده ویدئوهای ۱۸۰ درجه در وب هم پشتیبانی می کند و لذا تجربه کاربری جدیدی را در زمان استفاده از سایت های به اشتراک گذاری ویدئو مانند یوتیوب ممکن می کند. همچنین از این طریق می توان تصاویر پس زمینه ۳۶۰ درجه را هم انتخاب کرد. سامسونگ کنترل صوتی این مرورگر را هم ممکن کرده است. پشتیبانی مرورگر یاد شده از بلوتوث آن را با برخی محصولات دیگر سامسونگ مانند ساعت هوشمند گیر اس ۳ نیز سازگار کرده تا کنترل محتوای این ساعت یا بازی های آن از طریق هدست ممکن شود. همچنین نمایشگر هدست یک صفحه کلید مجازی را برای سهولت تایپ کردن نمایش می دهد.