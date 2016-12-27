کمک به سوادآموزی از سوی مردم و مسئولان امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی شامگاه دوشنبه شنبه در دیدار مدیر آموزش و پرورش و رئیس و کارشناسان حوزه سوادآموزی شهرستان مریوان گفت: مبارزه با بیسوادی یک حرکت مبارک و ارزشمند است و همه باید در هر جایگاهی که هستند به این مهم کمک کنند.

وی با تبریک سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام راحل(ره) گفت:تشکیل نهضت سوادآموزی نشان از آینده نگری و ژرف اندیشی بنیانگذار جمهوری اسلامی است و امروز با کاهش چشمگیر بیسوادان شاهد آثار و برکات این دور اندیشی امام راحل(ره) هستیم.

امام جمعه مریوان با ابراز خرسندی و تمجید از فعالیت حوزه سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش مریوان بر ادامه این روند تا ریشه کنی بیسوادی تآکید کرد و گفت: ضرورت دارد همه آحاد جامعه و تمامی مدیران و مسئولان ادارات و سازمان های دولتی به متولیان امر سواد آموزی کمک کنند.

ماموستا شیرزادی مشکلات فرهنگی و همچنین وجود شغل های کاذب ناشی از مبادلات مرزی را از عوامل بازدارنده موفقیتهای آموزش و پرورش برشمرد و گفت: باید در حوزه فرهنگ سازی نیز اقدامات بهتری در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه اهمیت علم و دانش از دیدگاه اسلام اشاره کرد و گفت:دین مبین اسلامی اهمیت ویژه ای برای علم و علم آموزی قائل شده است تا جایی که رسالت پیامبر اسلام با اقرأ یعنی بخوان آغاز شده و پیامبر اسلام هم در طول حیات پربرکتش توجه ویژه ای به این مهم داشته است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مریوان هم در این دیدار گزارشی از فعالیتهای انجام شده در حوزه سوادآموزی ارائه داد و گفت: پیش از انقلاب جمعیت با سواد شهرستان در حدود ۲۰ درصد بود که با تلاش مجموعه سوادآموزی هم اکنون بیش از ۹۱ درصد جامعه هدف ۱۰ تا ۴۹ سال باسواد هستند.