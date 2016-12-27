موج سواری با پای مصنوعی که در خانه ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپ ساینس، حدود یک سال قبل یک کوسه به کالین کوک هنگام موج سواری در هاوایی حمله کرد. در نتیجه این حمله پای او از زیر زانو قطع شد. او یک روز پس از جراحی و زمانیکه هنوز در بیمارستان بستری بود، به دنبال راهی بود تا دوباره به ورزش مورد علاقه اش بازگردد. اما به دلیل آنکه پای او از بالای زانو قطع شده بود، امکان موج سواری برای او وجود نداشت.

سپس او در دوران بهبود باهمکاری دوستانش طراحی نخستین پای مصنوعی بالای زانو و مختص موج سواری را آغاز کرد. این پای مصنوعی باید به اندازه ای محکم ساخته می شد که بتواند وزن او را تحمل کند و همزمان به اندازه ای انعطاف پذیر باشد که جایی که مفاصل زانو و قوزک پا وجود دارد، بتواند خم شود. او و دوستانش یک تکه کامپوزیت خمیده ساختند که در انتها به شکل Y بود. این کامپوزیت به کوک کمک می کرد وزن بدن خود را تحمل کند.

هفت ماه پس از حادثه کوک با استفاده از این پروتز خانگی دوباره موج سواری را آغاز کرد. در حال حاضر او دوباره به هاوایی بازگشته و هر روز با استفاده از این پای مصنوعی خانگی موج سواری می کند.